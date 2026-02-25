Babnet   Latest update 09:41 Tunis

السيجومي: القبض على 14 قاصرا تورطوا في أعمال عنف وشغب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ea30ee1fba1.88840284_jkoqpfnmhgeli.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 08:15
      
تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، بالتنسيق مع أعوان مركز الأمن الوطني بسيدي البشير، أول أمس، من إلقاء القبض على 14 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، إثر تورطهم في أعمال عنف وشغب بالجهة.

وتفيد المعطيات المتصلة بالملف بأن الموقوفين شاركوا في معركة عمدوا خلالها إلى رشق السيارات والدوريات الأمنية بالحجارة والمواد الصلبة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من العربات.


كما كشفت الأبحاث أن من بين المتهمين طفلا قاصرا كان بحوزته سيف كبير الحجم، وقد اعترف باستعماله في أعمال عنف وسلب.


ووجّهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بـالمشاركة في معركة، وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، والرشق بالحجارة والمواد الصلبة والألعاب النارية، إلى جانب الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
