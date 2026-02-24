Babnet   Latest update 18:08 Tunis

فيديو يوثق مناورات خطيرة على الطريق السيارة يثير موجة استنكار وسط دعوات للمحاسبة ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699dcee4d7ebc9.37751676_iglokhpfqemnj.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 17:10
      
تداولت صفحات على موقع فايسبوك، الثلاثاء 24 فيفري، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، ظهر فيه سائق شاحنة وسائق سيارة “لواج” وهما يقودان بتهوّر على مستوى الطريق السيارة تونس – الحمامات.

ويُظهر الفيديو قيام السائقين بمناورات خطيرة ومجاوزات ممنوعة، ما عرّض الركاب وبقية مستعملي الطريق إلى مخاطر جسيمة، وسط مخاوف من إمكانية التسبب في حوادث اصطدام أو انقلاب.


وأثار المشهد موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا عدد من المتابعين إلى تدخل السلط المعنية بشكل عاجل لتحديد هوية السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، حمايةً لمستعملي الطريق وضمانًا لسلامة المرور.
