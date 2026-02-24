فيديو يوثق مناورات خطيرة على الطريق السيارة يثير موجة استنكار وسط دعوات للمحاسبة ‎

تداولت صفحات على موقع، الثلاثاء 24 فيفري، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، ظهر فيه سائق شاحنة وسائق سيارة “لواج” وهما يقودان بتهوّر على مستوى الطريق السيارةويُظهر الفيديو قيام السائقين بمناورات خطيرة ومجاوزات ممنوعة، ما عرّض الركاب وبقية مستعملي الطريق إلى مخاطر جسيمة، وسط مخاوف من إمكانية التسبب في حوادث اصطدام أو انقلاب.وأثار المشهد موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا عدد من المتابعين إلى تدخل السلط المعنية بشكل عاجل لتحديد هوية السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، حمايةً لمستعملي الطريق وضمانًا لسلامة المرور.