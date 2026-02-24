Babnet   Latest update 07:37 Tunis

البريد التونسي يحذّر من عمليات تصيّد تستهدف بطاقات الدفع الإلكتروني ومحافظ «Wallet e-Dinar»

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 07:02
      
حذّر البريد التونسي، الاثنين، حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني ومحافظ «Wallet e-Dinar» من عمليات تصيّد وقرصنة تنتحل صفته بهدف الاستحواذ على المعطيات الشخصية، لا سيما كلمة العبور والرقم السري.

وأوضح، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أن هناك صفحات تدّعي وجود علاقة لها بالمؤسسة وتنتحل صفتها بغرض التحيل على الحرفاء والحصول على بياناتهم السرية.


ودعا البريد التونسي حرفاءه إلى مزيد من الحذر، مذكّرًا بأن الصفحة الرسمية والوحيدة له هي Tunisian Post، وهي صفحة متحصلة على الشارة الزرقاء التي تثبت التوثيق الرسمي.


كما جدّد التذكير بحساباته الرسمية على منصات إكس ويوتيوب، إضافة إلى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأكد البريد التونسي في تحذيره أنه لا يطلب المعطيات السرية الخاصة بحرفائه بأي وسيلة كانت، داعيًا في المقابل إلى الاتصال بمركز خدمة الحرفاء على الرقم 1828 أو عبر البريد الإلكتروني centre_appel@poste.tn للحصول على مزيد من الاستفسارات والتوضيحات.
