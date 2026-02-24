البريد التونسي يحذّر من عمليات تصيّد تستهدف بطاقات الدفع الإلكتروني ومحافظ «Wallet e-Dinar»

حذّر، الاثنين، حامليومحافظمن عملياتتنتحل صفته بهدف الاستحواذ على، لا سيماوأوضح، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أن هناك صفحات تدّعي وجود علاقة لها بالمؤسسة وتنتحل صفتها بغرض التحيل على الحرفاء والحصول على بياناتهم السرية.ودعا البريد التونسي حرفاءه إلى مزيد من الحذر، مذكّرًا بأن الصفحة الرسمية والوحيدة له هي، وهي صفحة متحصلة علىالتي تثبت التوثيق الرسمي.كما جدّد التذكير بحساباته الرسمية على منصات، إضافة إلى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.وأكد البريد التونسي في تحذيره أنهالخاصة بحرفائه بأي وسيلة كانت، داعيًا في المقابل إلى الاتصال بمركز خدمة الحرفاء على الرقمأو عبر البريد الإلكترونيللحصول على مزيد من الاستفسارات والتوضيحات.