أجندا ليالي رمضان الثقافية والفنية في سهرتي 24 و25 فيفري 2026

الثلاثاء 24 فيفري 2026





مهرجان المدينة بتونس



تظاهرة “فوانيس ثقافية بالمؤسسات الجامعية”



مسرح الجهات بمدينة الثقافة



ليالي رقادة



الأربعاء 25 فيفري 2026



ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد



افتتاح تظاهرة “رمضان في المدينة” بمسرح الأوبرا



افتتاح رمضانيات بيت الشعر تحت شعار “البيت يزور أهله”



دار الثقافة هرقلة



تتواصل برمجة ليالي رمضان الثقافية والفنية بالعاصمة وعدد من الجهات خلال سهرتي، من خلال عروض موسيقية وسينمائية وشعرية تتوزع على عدد من الفضاءات الثقافية والجامعية.يحتضن المركب الثقافي مدرسة بئر الأحجار بالمدينة العتيقة، على الساعة، عرض جمعية نادي المالوفببنزرت.: عرض موسيقي من تقديم الأستاذ نبيل العربي بمبيت سيدي مرزوق.: عرض الشريط السينمائيللمخرج نجيب بلقاضي.عرض موسيقي بعنوانلجمعية كورال المنستير بقيادة المايسترو أمير مسعود، على الساعة، وذلك في إطار الترويج لتظاهرة ليالي المدينة بالمنستير.عرض فيلملعبد الحميد بوشناق بالحي الجامعي صبرة بالقيروان، انطلاقا من الساعةعرضللفنان سهيل الشارني، ضمن برمجة مهرجان المدينة.عرض للفنانة عبير نعمة، في سهرة افتتاحية ضمن فعاليات التظاهرة.سهرة شعرية بعنوانبالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة، بداية من الساعةافتتاح تظاهرةبمعرض تشكيلي بعنوان، يتبعه عرض موسيقي طربي لمجموعة كريم العمروني.وتتواصل هذه البرمجة الرمضانية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تشمل مختلف الفنون، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.