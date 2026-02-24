أجندا ليالي رمضان الثقافية والفنية في سهرتي 24 و25 فيفري 2026
تتواصل برمجة ليالي رمضان الثقافية والفنية بالعاصمة وعدد من الجهات خلال سهرتي الثلاثاء 24 فيفري 2026 والأربعاء 25 فيفري 2026، من خلال عروض موسيقية وسينمائية وشعرية تتوزع على عدد من الفضاءات الثقافية والجامعية.
الثلاثاء 24 فيفري 2026
مهرجان المدينة بتونسيحتضن المركب الثقافي مدرسة بئر الأحجار بالمدينة العتيقة، على الساعة العاشرة ليلا، عرض جمعية نادي المالوف “خميس ترنان” ببنزرت.
تظاهرة “فوانيس ثقافية بالمؤسسات الجامعية”* المركب الجامعي بقابس: عرض موسيقي من تقديم الأستاذ نبيل العربي بمبيت سيدي مرزوق.
* المبيت الجامعي للفتيات ببن عروس: عرض الشريط السينمائي “في عينيا” للمخرج نجيب بلقاضي.
مسرح الجهات بمدينة الثقافةعرض موسيقي بعنوان “ذكريات” لجمعية كورال المنستير بقيادة المايسترو أمير مسعود، على الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك في إطار الترويج لتظاهرة ليالي المدينة بالمنستير.
ليالي رقادةعرض فيلم “دشرة” لعبد الحميد بوشناق بالحي الجامعي صبرة بالقيروان، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.
الأربعاء 25 فيفري 2026
ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحدادعرض “سيرتانوفا” للفنان سهيل الشارني، ضمن برمجة مهرجان المدينة.
افتتاح تظاهرة “رمضان في المدينة” بمسرح الأوبراعرض للفنانة عبير نعمة، في سهرة افتتاحية ضمن فعاليات التظاهرة.
افتتاح رمضانيات بيت الشعر تحت شعار “البيت يزور أهله”سهرة شعرية بعنوان “رمضانيات في أريانة” بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة، بداية من الساعة التاسعة ليلا.
دار الثقافة هرقلةافتتاح تظاهرة “على ضوء القميرة” بمعرض تشكيلي بعنوان “نفحات عصاميات”، يتبعه عرض موسيقي طربي لمجموعة كريم العمروني.
وتتواصل هذه البرمجة الرمضانية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تشمل مختلف الفنون، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.
