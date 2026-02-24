Babnet   Latest update 10:15 Tunis

أجندا ليالي رمضان الثقافية والفنية في سهرتي 24 و25 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699978d0e84d77.61819643_nolejkmpqghif.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 09:14
      
تتواصل برمجة ليالي رمضان الثقافية والفنية بالعاصمة وعدد من الجهات خلال سهرتي الثلاثاء 24 فيفري 2026 والأربعاء 25 فيفري 2026، من خلال عروض موسيقية وسينمائية وشعرية تتوزع على عدد من الفضاءات الثقافية والجامعية.

الثلاثاء 24 فيفري 2026

مهرجان المدينة بتونس

يحتضن المركب الثقافي مدرسة بئر الأحجار بالمدينة العتيقة، على الساعة العاشرة ليلا، عرض جمعية نادي المالوف “خميس ترنان” ببنزرت.


تظاهرة “فوانيس ثقافية بالمؤسسات الجامعية”

* المركب الجامعي بقابس: عرض موسيقي من تقديم الأستاذ نبيل العربي بمبيت سيدي مرزوق.
* المبيت الجامعي للفتيات ببن عروس: عرض الشريط السينمائي “في عينيا” للمخرج نجيب بلقاضي.

مسرح الجهات بمدينة الثقافة

عرض موسيقي بعنوان “ذكريات” لجمعية كورال المنستير بقيادة المايسترو أمير مسعود، على الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك في إطار الترويج لتظاهرة ليالي المدينة بالمنستير.

ليالي رقادة

عرض فيلم “دشرة” لعبد الحميد بوشناق بالحي الجامعي صبرة بالقيروان، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

الأربعاء 25 فيفري 2026

ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد

عرض “سيرتانوفا” للفنان سهيل الشارني، ضمن برمجة مهرجان المدينة.

افتتاح تظاهرة “رمضان في المدينة” بمسرح الأوبرا

عرض للفنانة عبير نعمة، في سهرة افتتاحية ضمن فعاليات التظاهرة.

افتتاح رمضانيات بيت الشعر تحت شعار “البيت يزور أهله”

سهرة شعرية بعنوان “رمضانيات في أريانة” بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

دار الثقافة هرقلة

افتتاح تظاهرة “على ضوء القميرة” بمعرض تشكيلي بعنوان “نفحات عصاميات”، يتبعه عرض موسيقي طربي لمجموعة كريم العمروني.

وتتواصل هذه البرمجة الرمضانية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تشمل مختلف الفنون، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.
