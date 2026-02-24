الرابطة الأولى: رهان الصدارة واستعادة الانتصارات في مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي

الظهور الأول لبوميل ومواصلة نسق الانتصارات



يُستكمل الأربعاء نصاب بطولةبإجراء المباراة المؤجلة من الجولة، والتي ستجمع بينوضيفهانطلاقا من الساعة، في لقاء بطموحات متباينة بين الفريقين.يدخل أصحاب الأرض المواجهة بحثا عن تجديد العهد مع الانتصارات، في حين يطمح فريق باب سويقة إلى تعزيز موقعه في صدارة الترتيب ومواصلة ديناميكية النتائج الإيجابية.تتزامن المباراة مع الظهور الأول للمدرب الفرنسيعلى رأس الإطار الفني للترجي، بعد أن تولى المدرب المساعد الفرنسيمهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة الأخيرة إثر القطيعة معوحقق براكوني سلسلة منمكنت الترجي من بلوغ الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا واستعادة صدارة البطولة برصيدوسيعمل بوميل على تحقيق انطلاقة موفقة عبر العودة بالنقاط الثلاث، بما يسمح بتوسيع الفارق في الصدارة إلىعنصاحب المركز الثاني، قبل التحول نهاية الأسبوع إلى الشمال الغربي لملاقاةضمن الجولة الثانية والعشرين.يعتمد الترجي في تنقله إلى المتلوي على صلابة دفاعه، الأقوى في البطولة، حيث لم يستقبل سوىمع المحافظة على نظافة الشباك في مبارياته الأربع الأخيرة، منها ثلاث في البطولة وواحدة قاريا، خاصة بعد عودة المدافع الجزائريالتي أعادت التوازن إلى الخط الخلفي.هجوميا، يملك الترجي أقوى خط أمامي في البطولة بـ، مستفيدا من مردود البوركينيبعد عودته من الإعارة، إلى جانب المالي، فضلا عن مساهمة عناصر الوسط الهجومي،والوافد الجديدفي المقابل، سيغيب عن تشكيلة الترجي البرازيليبداعي الإصابة، إضافة إلى استمرار غياب المدافعلأسباب صحية، فيما يفضل الإطار الفني عدم المجازفة بإشراك النيجيريقبل تعافيه الكامل، خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمامفي ربع نهائي رابطة الأبطال.من جهته، يعوّلعلى هذه المواجهة لاستعادة نغمة الفوز الغائبة منذ، منذ آخر انتصار خارج الديار أمام، وهو ما تسبب في تراجعه إلى المركز السابع برصيدمتقدما بفارق الأهداف عنوتأثر الفريق برحيل مهاجمه وأفضل هدافيه هذا الموسم(6 أهداف) إلى ناديخلال الميركاتو الشتوي، ما يفرض على المدرب— الذي سيكون ممنوعا من الجلوس على بنك البدلاء بسبب عقوبة إيقاف — البحث عن بدائل هجومية، ويبرز الغينيكأحد أبرز الخيارات المتاحة.دفاعيا، سيعتمد الفريق على ثنائي الارتكاز الإيفواريوالسنغاليلتأمين الحماية أمام خط الدفاع بقيادة، عبر الضغط المبكر وإرباك مفاتيح لعب الترجي.ويطمح فريق المناجم إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه هذا الموسم، حيث حقق فيثلاثة انتصارات و، غير أنه اكتفى بالتعادل في مبارياته الأربع الأخيرة على ميدانه، ما يجعل لقاء الغد اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على العودة إلى سكة الفوز.