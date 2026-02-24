Babnet   Latest update 10:15 Tunis

الرابطة الأولى: رهان الصدارة واستعادة الانتصارات في مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d66a3a99997.54134721_eqmhpifjglokn.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 09:50 قراءة: 2 د, 25 ث
      
يُستكمل الأربعاء نصاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين، والتي ستجمع بين نجم المتلوي وضيفه الترجي الرياضي انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر، في لقاء بطموحات متباينة بين الفريقين.

يدخل أصحاب الأرض المواجهة بحثا عن تجديد العهد مع الانتصارات، في حين يطمح فريق باب سويقة إلى تعزيز موقعه في صدارة الترتيب ومواصلة ديناميكية النتائج الإيجابية.


الظهور الأول لبوميل ومواصلة نسق الانتصارات

تتزامن المباراة مع الظهور الأول للمدرب الفرنسي باتريس بوميل على رأس الإطار الفني للترجي، بعد أن تولى المدرب المساعد الفرنسي كريستيان براكوني مهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة الأخيرة إثر القطيعة مع ماهر الكنزاري.


وحقق براكوني سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية مكنت الترجي من بلوغ الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا واستعادة صدارة البطولة برصيد 46 نقطة.

وسيعمل بوميل على تحقيق انطلاقة موفقة عبر العودة بالنقاط الثلاث، بما يسمح بتوسيع الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط عن النادي الإفريقي صاحب المركز الثاني، قبل التحول نهاية الأسبوع إلى الشمال الغربي لملاقاة الأولمبي الباجي ضمن الجولة الثانية والعشرين.

أرقام دفاعية وهجومية لافتة للترجي

يعتمد الترجي في تنقله إلى المتلوي على صلابة دفاعه، الأقوى في البطولة، حيث لم يستقبل سوى ستة أهداف مع المحافظة على نظافة الشباك في مبارياته الأربع الأخيرة، منها ثلاث في البطولة وواحدة قاريا، خاصة بعد عودة المدافع الجزائري محمد أمين توغاي التي أعادت التوازن إلى الخط الخلفي.

هجوميا، يملك الترجي أقوى خط أمامي في البطولة بـ 35 هدفا، مستفيدا من مردود البوركيني جاك ديارا بعد عودته من الإعارة، إلى جانب المالي أبو بكر دياكيتي، فضلا عن مساهمة عناصر الوسط الهجومي، شهاب الجبالي وحسام تقا والوافد الجديد معز الحاج علي.

في المقابل، سيغيب عن تشكيلة الترجي البرازيلي يان ساس بداعي الإصابة، إضافة إلى استمرار غياب المدافع ياسين مرياح لأسباب صحية، فيما يفضل الإطار الفني عدم المجازفة بإشراك النيجيري أوغبيليو قبل تعافيه الكامل، خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري في ربع نهائي رابطة الأبطال.

نجم المتلوي بين ضغط النتائج وورقة الأرض

من جهته، يعوّل نجم المتلوي على هذه المواجهة لاستعادة نغمة الفوز الغائبة منذ خمس جولات، منذ آخر انتصار خارج الديار أمام شبيبة القيروان، وهو ما تسبب في تراجعه إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن الترجي الجرجيسي.

وتأثر الفريق برحيل مهاجمه وأفضل هدافيه هذا الموسم أحمد أولاد باهية (6 أهداف) إلى نادي المقاولون العرب المصري خلال الميركاتو الشتوي، ما يفرض على المدرب عماد بن يونس — الذي سيكون ممنوعا من الجلوس على بنك البدلاء بسبب عقوبة إيقاف — البحث عن بدائل هجومية، ويبرز الغيني نابي سيلا كأحد أبرز الخيارات المتاحة.

دفاعيا، سيعتمد الفريق على ثنائي الارتكاز الإيفواري إيريك كواسي والسنغالي شريف بوديان لتأمين الحماية أمام خط الدفاع بقيادة فارس المسكيني، عبر الضغط المبكر وإرباك مفاتيح لعب الترجي.

ويطمح فريق المناجم إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه هذا الموسم، حيث حقق في 10 مباريات ثلاثة انتصارات و7 تعادلات، غير أنه اكتفى بالتعادل في مبارياته الأربع الأخيرة على ميدانه، ما يجعل لقاء الغد اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على العودة إلى سكة الفوز.
