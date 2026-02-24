Babnet   Latest update 13:45 Tunis

تونس تشارك في الدورة 62 للصالون الدولي للفلاحة بباريس وسط إقبال لافت من الزوار على جناحها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d8e476b38d8.24970877_jpifqghmonlek.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 12:39
      
تشارك تونس في الدورة 62 للصالون الدولي للفلاحة بباريس، 21 فيفري - 1 مارس 2026، بنحو عشرين مؤسسة تونسية مختصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية في جناح هام يضم عديد المنتوجات الفلاحية وشهد اقبالا لافتا من الزوار.

ويعرض الجناح التونسي تشكيلة متنوعة من المنتجات الفلاحية والغذائية التي تتميز بقدرة تنافسية عالية، لا سيما التمور وزيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمحولة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا على "فايسبوك"، مؤخرا.


وقد تولى سفير تونس بفرنسا، ضياء خالد، الأحد 22 فيفري 2026، افتتاح الجناح الوطني التونسي في الدورة الجديدة للصالون الدولي للفلاحة بباريس، الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس.


ويشرف على تنظيم الجناح التونسي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للتمور.

وأكد السفير ضياء خالد، خلال موكب الافتتاح، أهمية عودة المشاركة التونسية في هذا المحفل الدولي الذي يعد من أبرز المواعيد العالمية في القطاع الفلاحي.

وأشار إلى أن هذا الحدث يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الصادرات التونسية والتعريف بجودتها وتنوعها، ليس فقط في السوق الفرنسية، بل وعلى الصعيد الدولي أيضاً.

ويهدف هذا الحضور التونسي في هذه التظاهرة الفلاحية العالمية إلى ربط شراكات استراتيجية مع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الدوليين وتثمين المنتجات المحلية ذات المؤشرات الجغرافية وشهادات الجودة إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات التحويلية.

ووفقاً للمؤشرات الأولية، يحظى الجناح التونسي باهتمام لافت من قبل الزوار والمهنيين، حيث سجل الجناح التونسي توافداً كبيراً منذ اليوم الأول.

ويُنتظر أن يستقطب الصالون في دورته الحالية نحو 650 ألف زائر، مما يوفر فرصة مميزة للمصدّرين التونسيين للتعريف بمنتجاتهم في فضاء يجمع كبار المنتجين والموزعين في العالم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الوطنية لدفع الصادرات الفلاحية وتوطيد العلاقات التجارية بين تونس وفرنسا، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بما يساهم في دعم الميزان التجاري الغذائي الوطني.






