وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة إثر تعرضها لحادث سير في مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6981aebbe63c06.76589845_fqiengjpmklho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026
      
توفيت الفنانة التونسية سهام قريرة إثر تعرضها لحادث سير مروع في مصر.

ونعت النقابة التونسية للمهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان: "بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".


وفي وقت سابق، كشف ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، عن تطورات قريرة بعد تعرضها لحادث سير خطير خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية.


وقال في بيان على "فيسبوك": "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة قد تعرضت لحادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث".
