المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي

مسيرة علمية وتكوينية



نشاط دعوي واجتماعي



تكريم رسمي ووفاء متواصل



وفاته



تحييبالمرسى، بالاشتراك مع، وذلك من خلالتنتظم يومإثربالجامع الأحمدي بالمرسى.ويأتي هذا اللقاء التكريمي تخليدًا لمسيرة علمية ودعوية حافلة، أسهم خلالها الشيخ الراحل في خدمة العلم الشرعي، والتعليم، والعمل الاجتماعي، داخل تونس وخارجها.وُلد الشيخ عبد الله بن محمد الغيلوفي بقريةمن ولاية قبلي يوم، ونشأ بها حيث حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المؤدبين. ثم التحق بالتعليم الزيتوني بقبلي، قبل أن يواصل تحصيله العلمي بعدد من المعاهد والجامعات بتونس العاصمة، وصولًا إلىحيث تحصّل سنةعلى الإجازة في اللغة العربية.عقب عودته إلى تونس، عمل أستاذًا بالتعليم الثانوي بعدد من الجهات، من بينها، إلى أن أُحيل على شرف المهنة سنة، موازياً ذلك بنشاط دعوي وتربوي واسع.اضطلع الشيخ الراحل بدور بارز في العمل الديني والاجتماعي، حيث أسهم في تكوين أجيال من الشباب، وترأّس فوج الكشافة بالمرسى، وشارك في تأسيس فروع لجمعيات قرآنية وخيرية، إلى جانب إشرافه على دروس علمية منتظمة بالمساجد، خاصة فيوتحفيظ القرآن.كما شارك بعد سنة 2011 في تأسيس عدد من الجمعيات الخيرية، وكان له حضور فاعل في مبادرات التكافل الاجتماعي ومساعدة العائلات المعوزة.تقديرًا لمكانته، قامتفي مارس 2022 بتسمية أحد الأنهج باسمه، كما نظّمتاحتفالية قرآنية وفاءً لروحه، تكريمًا لإسهاماته في خدمة القرآن الكريم وحفاظه.توفي الشيخ عبد الله الغيلوفي يوم، وصُلّي عليه بجامع سيدي عبد العزيز بالمرسى، قبل أن يُوارى الثرى بمقبرة قمرت.وتجدد ندوة السبت التأكيد على، وعلى مواصلة الأنشطة الدينية والعلمية التي حملها خلال مسيرته، وفاءً لذكراه وخدمةً لقيم العلم والأخلاق.