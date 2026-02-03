خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو
أكد بدر الدين ناصف، الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي، أن نادي باريس سان جيرمان قرر تفعيل بند شراء المهاجم خليل العياري، مشيرًا إلى أن القيمة المالية للصفقة تُقدَّر بنحو مليون يورو.
وأوضح ناصف، في تصريح إعلامي، أن العياري، خريج مركز تكوين الملعب التونسي، كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار شراء ساري المفعول إلى غاية شهر جوان 2026، غير أن إدارة النادي الفرنسي قررت تفعيل هذا البند خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب الفترة التي قضاها اللاعب مع فريق النخبة.
ويشغل خليل العياري، البالغ من العمر 21 عامًا، مركز الجناح، ويعتمد على القدم اليسرى. وقد شارك مع المنتخب التونسي تحت 20 عامًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي أُقيمت في مصر من 27 أفريل إلى 18 ماي 2025، قبل أن تتم دعوته خلال شهر جوان الماضي لتعزيز صفوف منتخب الأكابر في المباراتين الوديتين أمام بوركينا فاسو برادس والمغرب بفاس.
كما كان ضمن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام المنتخب المصري يومي 6 و9 سبتمبر الماضي بمدينة الإسماعيلية.
