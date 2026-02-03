خليل العياري ينتقل رسميا الى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو

أكد، الناطق الرسمي باسم، أن ناديقرر تفعيل بند شراء المهاجم، مشيرًا إلى أن القيمة المالية للصفقة تُقدَّر بنحووأوضح ناصف، في تصريح إعلامي، أن العياري، خريج مركز تكوين الملعب التونسي، كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار شراء ساري المفعول إلى غاية شهر جوان 2026، غير أن إدارة النادي الفرنسي قررت تفعيل هذا البند خلال، وذلك عقب الفترة التي قضاها اللاعب مع فريق النخبة.ويشغل خليل العياري، البالغ من العمر، مركز، ويعتمد على. وقد شارك معفي نهائياتالتي أُقيمت في مصر من 27 أفريل إلى 18 ماي 2025، قبل أن تتم دعوته خلال شهر جوان الماضي لتعزيز صفوففي المباراتين الوديتين أمامبرادس وبفاس.كما كان ضمن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين الوديتين أماميومي 6 و9 سبتمبر الماضي بمدينة الإسماعيلية.