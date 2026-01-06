نهاية درامية.. ورد فعل مؤثر للمشجع الكونغولي "لومومبا فيا" بعد هدف بولبينة "القاتل"

Babnet   Latest update 22:27 Tunis

Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 21:52
      
تلقّى المشجّع الكونغولي الشهير ميشيل نكوكا مبولادينجا نهاية مؤثّرة لمشواره في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، إثر خسارة منتخب بلاده أمام الجزائر بهدف قاتل في الدور ثمن النهائي.




وأصبح مبولادينجا ظاهرة لافتة لا تقل إثارة عن مجريات الملعب، بعدما اعتاد الوقوف طوال المباريات كتمثال حيّ مستوحى من هيئة الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الاستقلال سنة 1960، والذي اغتيل في ظروف مأساوية جعلت منه رمزًا للنضال والكرامة الوطنية.
ويُلقّب مبولادينجا بـ«لومومبا فيا» نظرًا للتشابه اللافت في الملامح مع الزعيم الراحل. وخلال المباريات، يرتدي بدلة صفراء وبنطالًا أحمر وربطة عنق زرقاء—ألوان العلم الكونغولي—ويرفع يده اليمنى في تحيّة صارمة، مجسّدًا بدقّة وضعية التمثال التذكاري للومومبا في كينشاسا. يبقى جسده مشدودًا كالقوس ونظره ثابتًا على الملعب، في طقسٍ أقرب إلى الوفاء منه إلى التشجيع التقليدي.


غير أنّ مواجهة الجزائر حملت لحظة الانكسار. فعندما سجّل البديل عادل بولبينة هدف الفوز في الدقيقة 119، انهار «التمثال البشري» للمرة الأولى. انخفضت اليد الممدودة التي طالما حملت التحية الرمزية، وظهر مبولادينجا في لقطات متداولة على منصّات التواصل الاجتماعي وقد نزع نظارته ببطء ليمسح دموعه، مُسدِلًا الستار على البطولة بصمتٍ عميق—لكنّه هذه المرّة صمت الخسارة والوداع.
