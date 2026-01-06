نهاية درامية.. ورد فعل مؤثر للمشجع الكونغولي "لومومبا فيا" بعد هدف بولبينة "القاتل"

وأصبح مبولادينجا ظاهرة لافتة لا تقل إثارة عن مجريات الملعب، بعدما اعتاد الوقوف طوال المباريات كتمثال حيّ مستوحى من هيئة الزعيم التاريخي، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الاستقلال سنة 1960، والذي اغتيل في ظروف مأساوية جعلت منه رمزًا للنضال والكرامة الوطنية.ويُلقّب مبولادينجا بـنظرًا للتشابه اللافت في الملامح مع الزعيم الراحل. وخلال المباريات، يرتدي بدلة صفراء وبنطالًا أحمر وربطة عنق زرقاء—ألوان العلم الكونغولي—ويرفع يده اليمنى في تحيّة صارمة، مجسّدًا بدقّة وضعية التمثال التذكاري للومومبا في كينشاسا. يبقى جسده مشدودًا كالقوس ونظره ثابتًا على الملعب، في طقسٍ أقرب إلى الوفاء منه إلى التشجيع التقليدي.غير أنّ مواجهة الجزائر حملت لحظة الانكسار. فعندما سجّل البديل عادل بولبينة هدف الفوز في الدقيقة، انهار «التمثال البشري» للمرة الأولى. انخفضت اليد الممدودة التي طالما حملت التحية الرمزية، وظهر مبولادينجا في لقطات متداولة على منصّات التواصل الاجتماعي وقد نزع نظارته ببطء ليمسح دموعه، مُسدِلًا الستار على البطولة بصمتٍ عميق—لكنّه هذه المرّة صمت الخسارة والوداع.