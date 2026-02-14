Babnet   Latest update 22:24 Tunis

جامعة التعليم الثانوي تنفذ إضرابات إقليمية أيام 16 و17 و18 فيفري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 14 Février 2026 - 22:24
      
تنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي ثلاثة إضرابات إقليمية أيام 16 و17 و18 فيفري 2026، تشمل كافة المدرسين والعاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية.

وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح اليوم السبت، المضي في تنفيذ هذه الإضرابات الحضورية القطاعية الإقليمية، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 2 فيفري، وذلك في ظل ما اعتبره غياب أي تفاعل من سلطة الإشراف مع مطالب الجامعة.


توزيع الإضرابات حسب الأقاليم

* الاثنين 16 فيفري – إقليم الشمال

يشمل ولايات: تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، بنزرت، نابل، زغوان، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة.

* الثلاثاء 17 فيفري – إقليم الوسط
يشمل ولايات: سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، القصرين وسيدي بوزيد.

* الأربعاء 18 فيفري – إقليم الجنوب
يشمل ولايات: صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، قفصة، توزر وقبلي.

خلفية التحرك

وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 2 فيفري قد عبّرت عن احتجاجها على ما وصفته بالسياسة المنتهجة من سلطة الإشراف، وإغلاق باب الحوار والتفاوض، وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة، خاصة اتفاقية 23 ماي 2023.

وتنص الاتفاقية المذكورة على تمكين أساتذة التعليم الثانوي، بداية من جانفي 2026، من زيادة قدرها 100 دينار على امتداد 3 سنوات.

يُذكر أن الهيئة الإدارية كانت قد قررت أيضا تعليق قرارها السابق المؤرخ في 16 نوفمبر 2025 والمتعلق بمقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني، وأقرت مبدأ الإضراب الإقليمي مع إبقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم.
