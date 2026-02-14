جامعة التعليم الثانوي تنفذ إضرابات إقليمية أيام 16 و17 و18 فيفري

توزيع الإضرابات حسب الأقاليم



خلفية التحرك



تنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانويأيام، تشمل كافة المدرسين والعاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية.وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تصريح اليوم السبت، المضي في تنفيذ هذه الإضرابات الحضورية القطاعية الإقليمية، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ، وذلك في ظل ما اعتبره غياب أي تفاعل من سلطة الإشراف مع مطالب الجامعة.يشمل ولايات: تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، بنزرت، نابل، زغوان، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة.يشمل ولايات: سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، القصرين وسيدي بوزيد.يشمل ولايات: صفاقس، قابس، مدنين، تطاوين، قفصة، توزر وقبلي.وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يومقد عبّرت عن احتجاجها على ما وصفته بالسياسة المنتهجة من سلطة الإشراف، وإغلاق باب الحوار والتفاوض، وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة، خاصةوتنص الاتفاقية المذكورة على تمكين أساتذة التعليم الثانوي، بداية من، من زيادة قدرهاعلى امتداديُذكر أن الهيئة الإدارية كانت قد قررت أيضا تعليق قرارها السابق المؤرخ فيوالمتعلق بمقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني، وأقرت مبدأ الإضراب الإقليمي مع إبقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم.