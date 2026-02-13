Babnet   Latest update 20:53 Tunis

باركوني مدرب الترجي الرياضي: حريصون على تحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو والتأهل إلى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f6fe9c41391.21712055_eokjnligphfmq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 19:37 قراءة: 2 د, 51 ث
      
أكد الفرنسي كريستيان باركوني، المدرب المؤقت للترجي الرياضي التونسي، حرص فريقه على تحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو الأنغولي والتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأوضح كريستيان باركوني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الجمعة بقاعة الندوات الإعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، الذي سيحتضن غدا السبت لقاء الترجي الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنغولي انطلاقا من الخامسة مساء (س17) ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا، أن الترجي الرياضي سيكون مطالبا غدا السبت بالفوز دون سواه نظرا لكون المقابلة تعد مصيرية للأحمر والأصفر الذي يتوق للذهاب بعيدا في المسابقة القارية والمراهنة على اللقب القاري الغائب عن خزينة باب سويقة منذ سنة 2019.


وأقر بأن فريقه مر بفترات صعبة خلال مبارياته الأخيرة وتأثر بعدم التوفق في حصد نقاط كانت في المتناول، سيما بعد إهدار الفوز في الثواني الأخيرة أمام سيمبا التنزاني بدار السلام وخسارته في الجولة الماضية أمام الملعب المالي بباماكو، وهو ما زاد في حجم الضغط المسلط على اللاعبين والجهاز الفني.


وكشف أن جميع اللاعبين متحفزون لتقديم أفضل ما لديهم في المباراة المرتقبة لإسعاد جماهير الأحمر والأصفر الوفية بالتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وخلص إلى أن الترجي سيكون جاهزا للحدث على جميع المستويات بما فيها الفنية والبدنية، معربا في ذات السياق عن ثقته التامة في اللاعبين وروح الحماس والتضامن بينهم، رغم تشديده على صعوبة المهمة في ظرف ثلاثة أيام منذ تعيينه بصفة مؤقتة على رأس الجهاز الفني لفريق باب سويقة خلفا للمدرب ماهر الكنزاري الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه إثر الهزيمة أمام الملعب المالي بنتيجة 0-1.

ومن جهته، أعرب اللاعب كسيلة بوعالية أن الترجي الرياضي استعد جيدا لمباراة الغد، مبرزا أن التركيز كان منصبا في التحضيرات على جميع الجوانب، خاصة منها المستوى الذهني.

وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، داعيا جماهير الأحمر والأصفر إلى الحضور والتشجيع المطلق من أجل مزيد تحفيز اللاعبين نحو تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشدد على أن لاعبي الترجي لن يتهاونوا ولن يدخروا أي مجهود في سبيل إسعاد جماهير الأحمر والأصفر، مشيرا إلى أن نتيجة المباراة سيكون لها أثر معنوي كبير على الفريق في بقية مشواره هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

واعتبر أن المسؤولية ستكون جماعية وأنه لا خيار سوى لعب ورقة الهجوم وحتمية تحقيق الفوز، محذرا في هذا الصدد من قبول اللعب والاكتفاء بنتيجة التعادل.

ومن جهته، أفاد البرتغالي جواكيم فاليهو، مدرب بيترو أتلتيكو الأنغولي، خلال الندوة الصحفية، أن فريقه مدرك لصعوبة المهمة خاصة وأن المواجهة تعد مصيرية للفريقين على حد السواء.

وبين أن فريقه سيخوض اللقاء بواقعية وثقة في كسب الرهان، معربا عن قدرة بيترو أتلتيكو الأنغولي على صنع الحدث وخطف ورقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من يد ممثل كرة القدم التونسية.

وأضاف أن فريقه سيحاول استغلال أخطاء منافسه وعامل الضغط المسلط على الترجي الرياضي المطالب بدوره بتحقيق الفوز أمام جماهيره، مشددا على أن بيترو يمتلك الخبرة المطلوبة في مثل هذه المناسبات وسيدافع عن حظوظه إلى آخر رمق.

وصرح أن تاريخ مواجهات الفريقين يبدو متقاربا، حيث فاز كل طرف في مناسبة وحسم التعادل ثلاث مواجهات، ما يقيم الدليل على أن ورقة التأهل قد تحسم على جزئيات بسيطة.

وخلص إلى أن كامل عناصر فريقه جاهزون للمواجهة، معربا عن ارتياحه لعدم وجود أي لاعب مصاب ضمن فريقه، وهو موقف سانده فيه اللاعب البرتغالي بيدرو أباريسيو، متوسط الميدان الهجومي لبيترو أتلتيكو، الذي أفاد أن جميع اللاعبين سيطبقون تعليمات المدرب بكامل تفاصيلها من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأشار بيدرو أباريسيو إلى أن بيترو يفكر فقط في الجانب الإيجابي، معتبرا أن لقاء الترجي سيكون فرصة لصناعة التاريخ وتعويض إهدار النقاط السهلة ضمن المجموعة الرابعة خلال الجولات السابقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323611

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
17°-10
14°-10
17°-12
17°-13
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>