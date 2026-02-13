باركوني مدرب الترجي الرياضي: حريصون على تحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو والتأهل إلى ربع النهائي

أكد الفرنسي كريستيان باركوني، المدرب المؤقت للترجي الرياضي التونسي، حرص فريقه على تحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو الأنغولي والتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وأوضح كريستيان باركوني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الجمعة بقاعة الندوات الإعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، الذي سيحتضن غدا السبت لقاء الترجي الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنغولي انطلاقا من الخامسة مساء (س17) ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا، أن الترجي الرياضي سيكون مطالبا غدا السبت بالفوز دون سواه نظرا لكون المقابلة تعد مصيرية للأحمر والأصفر الذي يتوق للذهاب بعيدا في المسابقة القارية والمراهنة على اللقب القاري الغائب عن خزينة باب سويقة منذ سنة 2019.وأقر بأن فريقه مر بفترات صعبة خلال مبارياته الأخيرة وتأثر بعدم التوفق في حصد نقاط كانت في المتناول، سيما بعد إهدار الفوز في الثواني الأخيرة أمام سيمبا التنزاني بدار السلام وخسارته في الجولة الماضية أمام الملعب المالي بباماكو، وهو ما زاد في حجم الضغط المسلط على اللاعبين والجهاز الفني.وكشف أن جميع اللاعبين متحفزون لتقديم أفضل ما لديهم في المباراة المرتقبة لإسعاد جماهير الأحمر والأصفر الوفية بالتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.وخلص إلى أن الترجي سيكون جاهزا للحدث على جميع المستويات بما فيها الفنية والبدنية، معربا في ذات السياق عن ثقته التامة في اللاعبين وروح الحماس والتضامن بينهم، رغم تشديده على صعوبة المهمة في ظرف ثلاثة أيام منذ تعيينه بصفة مؤقتة على رأس الجهاز الفني لفريق باب سويقة خلفا للمدرب ماهر الكنزاري الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه إثر الهزيمة أمام الملعب المالي بنتيجة 0-1.ومن جهته، أعرب اللاعب كسيلة بوعالية أن الترجي الرياضي استعد جيدا لمباراة الغد، مبرزا أن التركيز كان منصبا في التحضيرات على جميع الجوانب، خاصة منها المستوى الذهني.وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، داعيا جماهير الأحمر والأصفر إلى الحضور والتشجيع المطلق من أجل مزيد تحفيز اللاعبين نحو تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور ربع النهائي.وشدد على أن لاعبي الترجي لن يتهاونوا ولن يدخروا أي مجهود في سبيل إسعاد جماهير الأحمر والأصفر، مشيرا إلى أن نتيجة المباراة سيكون لها أثر معنوي كبير على الفريق في بقية مشواره هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري.واعتبر أن المسؤولية ستكون جماعية وأنه لا خيار سوى لعب ورقة الهجوم وحتمية تحقيق الفوز، محذرا في هذا الصدد من قبول اللعب والاكتفاء بنتيجة التعادل.ومن جهته، أفاد البرتغالي جواكيم فاليهو، مدرب بيترو أتلتيكو الأنغولي، خلال الندوة الصحفية، أن فريقه مدرك لصعوبة المهمة خاصة وأن المواجهة تعد مصيرية للفريقين على حد السواء.وبين أن فريقه سيخوض اللقاء بواقعية وثقة في كسب الرهان، معربا عن قدرة بيترو أتلتيكو الأنغولي على صنع الحدث وخطف ورقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من يد ممثل كرة القدم التونسية.وأضاف أن فريقه سيحاول استغلال أخطاء منافسه وعامل الضغط المسلط على الترجي الرياضي المطالب بدوره بتحقيق الفوز أمام جماهيره، مشددا على أن بيترو يمتلك الخبرة المطلوبة في مثل هذه المناسبات وسيدافع عن حظوظه إلى آخر رمق.وصرح أن تاريخ مواجهات الفريقين يبدو متقاربا، حيث فاز كل طرف في مناسبة وحسم التعادل ثلاث مواجهات، ما يقيم الدليل على أن ورقة التأهل قد تحسم على جزئيات بسيطة.وخلص إلى أن كامل عناصر فريقه جاهزون للمواجهة، معربا عن ارتياحه لعدم وجود أي لاعب مصاب ضمن فريقه، وهو موقف سانده فيه اللاعب البرتغالي بيدرو أباريسيو، متوسط الميدان الهجومي لبيترو أتلتيكو، الذي أفاد أن جميع اللاعبين سيطبقون تعليمات المدرب بكامل تفاصيلها من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.وأشار بيدرو أباريسيو إلى أن بيترو يفكر فقط في الجانب الإيجابي، معتبرا أن لقاء الترجي سيكون فرصة لصناعة التاريخ وتعويض إهدار النقاط السهلة ضمن المجموعة الرابعة خلال الجولات السابقة.