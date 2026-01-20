تونس تحت تأثير المنخفض الجوي «هاري»: 4 ضحايا ودرجة إنذار شديدة بعدد من الولايات

درجات إنذار متفاوتة



تعيش تونس منذ مساء أمس على وقع، تسبّب فيها المنخفض الجوي المتوسطي المعروف باسم، حيث أسفرت الفيضانات عن، في وقت سُجّلت فيهخلال أقل من 24 ساعة.وسجّلت محطات الرصد الجوي، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عنوأعلن المعهد تصنيفضمن، في حين وُضعتضمن، وذلك وفق آخر تحيين لخارطة اليقظة الجوية.وبحسب معطيات صادرة عن شبكة الأرصاد الجوية الأوروبية، والوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية، إضافة إلى منصة، فإن هذا المنخفض الجوي، المتمركز حاليًا بين الجزائر وتونس، يتسبّب فيوكانت الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية قد أطلقت يوماسمعلى هذا المنخفض واسع النطاق، الذي يتحرك ببطء فوق غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتغذى بتيارات هوائية، ما ساهم فيوسُجّلت، الثلاثاء،شملت شمال البلاد ووسطها، ترافقت معوهبوب، حيث تواصل هطول الأمطار دون انقطاع في بعض مناطق تونس الكبرى منذ يوم أمس.ووفق آخر النشرات الجوية، يُنتظر أن تشمل الأمطار الغزيرة، مع إمكانية تواصلها خلال الأيام القادمة، وسطبالمناطق المنخفضة وعلى امتداد الأودية.ودعت، إلى جانب وزاراتوالسلطات المكلفة بالنقل، المواطنين إلى، خاصة على الطرقات المغمورة بالمياه، معإلى حين تحسّن الوضع.كما تتواصل الدعوات إلى، وتجنّب، والالتزام الصارم بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي بثّهاتشكّلتؤثر حاليًا على تونس، خاصة مناطقويشير مختصون في المناخ إلى أن هذا النوع من المنخفضات الشتويةفي حوض المتوسط، غير أنقد تتفاقم بفعل، ما يجعله في الوقت ذاتهوفرصة لـ، في ظل تواصل ضعف مخزون السدود.