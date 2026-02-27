24 سنة سجنا لرئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز من أجل احتكار الفارينة المدعمة

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسجن لمدةفي حق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابزوجاء الحكم من أجل تهم تتعلق بـ، وفق ما ورد بملف القضية.كما قضت الدائرة بالسجن لمدةفي حق متهمين آخرين شملهم التتبع في ذات الملف، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة باحتكار الفارينة المدعمة والمضاربة بها خارج الأطر القانونية المنظمة.وللإشارة فانه تم ايقاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز خلال شهر اوت 2023 على خلفية أزمة الخبز وقد وجهت لبوعنان تهم تعلقت بشبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال. "