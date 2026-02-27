Babnet   Latest update 10:10 Tunis

24 سنة سجنا لرئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز من أجل احتكار الفارينة المدعمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64dde5f5d9df16.90699703_gkmiplojhqenf.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 09:57
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسجن لمدة 24 سنة في حق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بو عنان.

وجاء الحكم من أجل تهم تتعلق بـالاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة والإثراء غير المشروع، وفق ما ورد بملف القضية.

كما قضت الدائرة بالسجن لمدة 13 سنة في حق متهمين آخرين شملهم التتبع في ذات الملف، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة باحتكار الفارينة المدعمة والمضاربة بها خارج الأطر القانونية المنظمة.

وللإشارة فانه تم ايقاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز خلال شهر اوت 2023 على خلفية أزمة الخبز وقد وجهت لبوعنان تهم تعلقت بشبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال. "
