وقف جلسة استجواب هيلاري كلينتون بشأن إبستين بعد تسريب صورة من داخل الجلسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0b06fb58be8.53363710_henogkfplmjqi.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 21:40
      
توقفت جلسة استجواب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة Hillary Clinton داخل لجنة الإشراف بمجلس النواب بشكل مفاجئ، عقب تسريب صورة غير مصرح بها من مجريات الجلسة المغلقة، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بعلاقتها بالممول الراحل Jeffrey Epstein.

وأفادت تقارير بأن النائبة الجمهورية Lauren Boebert قامت بإرسال الصورة إلى المدون الصوتي Benny Johnson، الذي نشرها على منصة X، ما دفع اللجنة إلى تعليق الجلسة مؤقتا.


ورغم استئناف الجلسة لاحقا، أثار الحادث جدلا واسعا حول مدى التزام أعضاء اللجنة بقواعد السرية والإجراءات المنظمة للجلسات المغلقة.


من جانبه، اعتبر جونسون أن الصورة كانت “مصرحا بها”، مشيرا إلى أن كلينتون كانت تطالب بجعل الجلسة علنية، على حد قوله. في المقابل، دافعت بويبرت عن تصرفها مؤكدة أن الاستجواب تواصل بشكل طبيعي بعد التعليق المؤقت.

وتأتي هذه الجلسة عقب موافقة كل من هيلاري كلينتون والرئيس الأسبق Bill Clinton على الإدلاء بشهادتيهما مطلع فيفري، في سياق تحقيقات أوسع أعقبت نشر وزارة العدل ملفات جديدة تتعلق بإبستين.

كما تندرج هذه الاستجوابات ضمن تنفيذ “قانون شفافية ملفات إبستين” الذي وقعه الرئيس الأمريكي Donald Trump في نوفمبر الماضي، والهادف إلى الكشف عن مزيد من الوثائق المرتبطة بالقضية.
الخميس 26 فيفري 2026
