ختام الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

أُسدل الستار على منافسات الملحق المؤهل إلى الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب مباريات أمسية الأربعاء التي حسمت هوية آخر المتأهلين إلى الدور المقبل.وأسفرت النتائج عن تأهل كل من، و، و، و* أتالانتا (إيطاليا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)* باريس سان جيرمان (فرنسا) – موناكو (فرنسا)* ريال مدريد (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال)* يوفنتوس (إيطاليا) – غلطة سراي (تركيا)وبذلك، التحق الرباعي المتأهل حديثًا بكل من، و، و، و، الذين حجزوا بطاقاتهم إلى الدور ذاته عبر الملحق أيضًا.كما انضمت هذه الأندية إلىإلى الدور ثمن النهائي، وهم:* أرسنال (إنجلترا)* بايرن ميونخ (ألمانيا)* ليفربول (إنجلترا)* توتنهام هوتسبير (إنجلترا)* برشلونة (إسبانيا)* تشيلسي (إنجلترا)* سبورتينغ لشبونة (البرتغال)* مانشستر سيتي (إنجلترا)وتكتمل بذلك قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، في انتظار إجراء القرعة لتحديد مواجهات المرحلة المقبلة من المسابقة الأوروبية.