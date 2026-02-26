Babnet   Latest update 06:40 Tunis

ختام الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699fdd9ae4c489.07001131_iqgnlfojpmkhe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 06:28 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أُسدل الستار على منافسات الملحق المؤهل إلى الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب مباريات أمسية الأربعاء التي حسمت هوية آخر المتأهلين إلى الدور المقبل.

وأسفرت النتائج عن تأهل كل من أتالانتا الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وغلطة سراي التركي.


نتائج مباريات الأربعاء:

* أتالانتا (إيطاليا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 4-1

* باريس سان جيرمان (فرنسا) – موناكو (فرنسا) 2-2
* ريال مدريد (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال) 2-1
* يوفنتوس (إيطاليا) – غلطة سراي (تركيا) 2-3


وبذلك، التحق الرباعي المتأهل حديثًا بكل من أتلتيكو مدريد الإسباني، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وباير ليفركوزن الألماني، وبودو/غليمت النرويجي، الذين حجزوا بطاقاتهم إلى الدور ذاته عبر الملحق أيضًا.

كما انضمت هذه الأندية إلى الثمانية المتأهلين مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، وهم:

* أرسنال (إنجلترا)
* بايرن ميونخ (ألمانيا)
* ليفربول (إنجلترا)
* توتنهام هوتسبير (إنجلترا)
* برشلونة (إسبانيا)
* تشيلسي (إنجلترا)
* سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
* مانشستر سيتي (إنجلترا)

وتكتمل بذلك قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، في انتظار إجراء القرعة لتحديد مواجهات المرحلة المقبلة من المسابقة الأوروبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324290

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet23°
10° Babnet
الــرياح:
1.25 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
22°-11
22°-11
21°-10
21°-12
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/02)     1328,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/02)   27547 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>