Babnet   Latest update 10:37 Tunis

مهذب الرميلي يهاجم استاذة سينما لانتقادها الاشادة بأداء لمياء العمري في “خطيفة”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ec38ec4c5d5.83224161_lnkqmfejpiogh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 10:37 قراءة: 1 د, 45 ث
      
أثار الممثل مهذب الرميلي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تدوينة نشرها على صفحته بموقع «فايسبوك»، انتقد فيها تصريحات أستاذة السينما بالمعهد العالي لفنون الملتيميديا هندة حوالة بشأن الاشادة المفرطة بأداء الممثلة لمياء العمري في مسلسل «خطيفة» المعروض على قناة الحوار التونسي.

واعتبر الرميلي، في تدوينته، أن الإشكال لا يكمن في الرأي في حدّ ذاته، بل في صدوره عن أستاذة تُدرّس اختصاص السينما، قائلا إن «المشكل ليس في الرأي السطحي، الانطباعي، حتى لا أقول المتحامل، في أداء الممثلة الفنانة المبدعة القديرة لمياء العمري، بل في كون صاحبة الرأي تُدرّس في المعهد العالي لفنون الملتيميديا».


وجاءت هذه التدوينة ردا على تصريحات أدلت بها هندة حوالة في برنامج إذاعي على «راديو موزاييك»، حيث قالت إن أداء لمياء العمري في المسلسل لم يحمل، وفق تعبيرها، ما يستوجب الإشادة الواسعة التي رافقته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضحت حوالة أنها تابعت التفاعل الكبير مع المشهد، لكنها لم تر فيه ما يدعو إلى المبالغة في الثناء، معتبرة أن ما قامت به الممثلة يندرج في إطار عملها الطبيعي، قائلة إن أداءها كان في حدود أداء دورها دون عناصر استثنائية تستوجب كل ذلك الاحتفاء.

وأثار السجال بين الطرفين تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن النقد حق مشروع في المجال الفني، ومن رأى أن طريقة التناول قد تمس من قيمة التجربة الفنية أو من مكانة الفنانين.


وكانت الممثلة التونسية لمياء العمري سجلت عودتها إلى الساحة الدرامية بعد فترة غياب عن الشاشة، من خلال مشاركتها في مسلسل «الخطّيفة»، وهو عمل درامي جديد للمخرجة سوسن الجمني .

وتُعدّ هذه العودة حدثًا لافتًا لجمهور الدراما التونسية، خاصة وأن لمياء العمري تُعتبر من الوجوه المعروفة التي ارتبط اسمها بعدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، قبل أن تختفي عن الأضواء في السنوات الأخيرة.


ويُصنَّف مسلسل «الخطّيفة» ضمن الأعمال الدرامية الاجتماعية، حيث يُتوقع أن يطرح قضايا إنسانية واجتماعية بأسلوب تشويقي، وهي السمة التي اشتهرت بها أعمال المخرجة سوسن الجمني، التي تحظى بمتابعة واسعة لدى الجمهور التونسي.

وتأتي مشاركة لمياء العمري في هذا العمل لتعزّز من قيمته الفنية .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324246

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:41
12:39
06:56
05:29
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-10
23°-10
22°-11
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25291,4
  • (24/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37845 DT
  • (24/02)
  • 1 $ = 2,87533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/02)     1328,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/02)   27547 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>