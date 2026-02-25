Babnet   Latest update 12:49 Tunis

مصرع 3 مصريين وفقدان 18 آخرين إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة اليونان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ee0cea1c4a2.31864790_inhflopemjkqg.jpg>
Photo archives
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 12:44
      
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج متابعتها لحادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متجها إلى اليونان وعلى متنه عدد من المواطنين المصريين.

وأوضحت المعطيات الأولية أن المركب كان يقلّ نحو 50 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 21 مواطنا مصريا، مؤكدة وفاة 3 مصريين فيما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين.


ووجّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بتكثيف الاتصالات مع السلطات اليونانية المختصة لمتابعة تطورات الحادث وجهود البحث والإنقاذ، والعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة جثامين الضحايا إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.


كما تواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب الضحايا لتيسير الإجراءات القنصلية اللازمة لنقل الجثامين، ومتابعة مستجدات عمليات البحث عن المفقودين.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء شبكات الهجرة غير الشرعية، مؤكدة خطورة السفر عبر المسالك غير القانونية مهما كانت الدوافع، حفاظا على الأرواح.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، معربة عن تضامنها الكامل معهم في هذا المصاب الأليم.
