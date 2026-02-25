مصرع 3 مصريين وفقدان 18 آخرين إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة اليونان

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج متابعتها لحادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متجها إلى اليونان وعلى متنه عدد من المواطنين المصريين.وأوضحت المعطيات الأولية أن المركب كان يقلّ نحو، من بينهم، مؤكدة وفاةفيما لا يزالووجّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج،، السفارة المصرية في أثينا بتكثيف الاتصالات مع السلطات اليونانية المختصة لمتابعة تطورات الحادث وجهود البحث والإنقاذ، والعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة جثامين الضحايا إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.كما تواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب الضحايا لتيسير الإجراءات القنصلية اللازمة لنقل الجثامين، ومتابعة مستجدات عمليات البحث عن المفقودين.وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى، وعدم الانسياق وراء شبكات الهجرة غير الشرعية، مؤكدة خطورة السفر عبر المسالك غير القانونية مهما كانت الدوافع، حفاظا على الأرواح.وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، معربة عن تضامنها الكامل معهم في هذا المصاب الأليم.