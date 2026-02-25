Babnet   Latest update 06:22 Tunis

رئيس الجمهورية: كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة،والدّولة ستواصل مسارها الاجتماعي حتّى تتحقّق مطالب كلّ التّونسيين في كلّ المجالات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e88fe9ccd72.70924417_fjgnqelmhokip.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 06:06 قراءة: 2 د, 38 ث
      
تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس إلى شركة اللّحوم بالورديّة التي يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1961، حيث اطّلع على سير العمل ،وتحاور مع عدد من المسؤولين بشأن ما تم تسجيله من إخلالات وتجاوزات في التّسيير، وخاصة حول عديد ملفّات الفساد
أخبار ذات صلة:
أحمد العميري: وجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مورّدة ومبرّدة وردت مؤخرًا...

وأكّد رئيس الدولة ،وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أنّ كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة،وذلك بهدف التفويت في شركة اللحوم سواء من خلال تغييرالنظام القانوني في السنوات التسعين لتتواصل الجرائم بعد 2010 في حق المواطن التونسي، محمّلا جميع الأطراف في كل المراحل مسؤولية ما آلت إليه الشركة ،سيما ذبح انثى الحيوانات من الأبقار والمواشي،حيث كان الهدف القضاء على القطيع والإنتاج في تونس


كما أشار رئيس الجمهوريّة الى مسالة الاحتكار وسيطرة جملة من المارقين الذين ليس لهم أي صفة على القانون ، و الى الصفقات المشبوهة عبر كل المراحل ،والصفقة الاولى في سنة 2011 ،فضلا عن غياب النظافة والأمراض الموجودة وانتشار الأوساخ في المسلخ ،وتآكل البنية التحتية، والى طرق الذبح التي تجسد الفساد في كل رقعة من هذا المبنى ،مذكّرا ومنوّها برفض عديد المسؤولين القائمين على الشركة التوقيع على الصفقة الاخيرة المشبوهة


وشدّد رئيس الدولة في هذا السياق، على انه من حق المواطن التونسي أن يستهلك اللحوم بأسعار يتم تحديدها من قبل الدولة التونسية ،مشيرا إلى تورّط شبكات مترابطة من عديد الجهات داخل الادارة والمسلخ ،وإجرامهم في حق تونس وبيع لحوم غير مذبوحة وفاسدة

واستعرض رئيس الجمهورية في هذا الصدد، محاولات التفويت في الشركة للخواص والبنوك منذ سنة1996 ، حيث انطلق تنفيذ برنامج التفويت من خلال تدخل عديد الاشخاص والشركات لتكريس الفساد وعدم انجاز أي شيء ، وصرف أموال بعنوان دراسات لم تنجز

كما تعرّض رئيس الجمهورية بالحديث الى تحيين القانون الاساسي للشركة ، قائلا ان الامر في الواقع لم يكن يتعلّق باي تحيين ،بل كان الهدف مرة اخرى التفويت في الشركة ، وأشار الى عدد من الاشخاص الذين مورست عليهم ضغوطات حتى يتم استيراد اللحوم في المدة الاخيرة ،فالأمر يتعلق بمؤامرة كبرى ،وبالفساد اكثر مما يظهر، سيما وأنّ مشكل ذبح انثى الابقار والمواشي على مدار السنة لم يكن موجودا

وجدّد رئيس الدولة تشديده على انه سيتم تطهير المؤسسات والمنشات العمومية من العابثين بها ولن تباع ولن يتم التفريط فيها ، لافتا الى رجوع عديد الشركات ،أوالعمل جار للعودة الى سالف نشاطها ،على غرار الشركة التونسية للسكر ،ومعمل الفولاذ

وفي سياق متصل، اكد رئيس الجمهورية دور المؤسسات والدواوين بخصوص تعديل الأسعار ، قائلا هناك متابعة مستمرة ويومية لأسعار اللحوم وكل الأسعار

وقام رئيس الدولة بجولة في مختلف ارجاء شركة اللحوم التي لاتزال قيد قرار تصفية ،حيث عاين الأوضاع وما آلت اليه البنية التحتية للشركة والتجهيزات من إتلاف وإهمال وتراكم للأوساخ قبل ان يتحوّل الى سوق باب الفلة أين تواصل مع الباعة ،وعاين الأسعار،واستمع الى جمع من المواطنين المتواجدين بالمكان


واكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة ستواصل مسارها الاجتماعي حتّى تتحقّق مطالب كلّ التّونسيين والتّونسيات في كلّ المجالات، وعلى أنّه لا تسامح مع من استولوا على ثروات البلاد ،ولن يترك الشّعب التّونسي كما يتصّور الواهمون المتقلّبون لقمة سائغة لأيّ كان، فالقانون هو الفيصل الذي يتساوى في ظلّه الجميع

منى
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324232

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 فيفري 2026 | 7 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:41
12:39
06:56
05:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
8° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-8
23°-10
22°-10
21°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25291,4
  • (24/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37845 DT
  • (24/02)
  • 1 $ = 2,87533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/02)     682,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/02)   27500 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>