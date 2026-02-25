رئيس الجمهورية: كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة،والدّولة ستواصل مسارها الاجتماعي حتّى تتحقّق مطالب كلّ التّونسيين في كلّ المجالات

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس إلى شركة اللّحوم بالورديّة التي يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1961، حيث اطّلع على سير العمل ،وتحاور مع عدد من المسؤولين بشأن ما تم تسجيله من إخلالات وتجاوزات في التّسيير، وخاصة حول عديد ملفّات الفسادوأكّد رئيس الدولة ،وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أنّ كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة،وذلك بهدف التفويت في شركة اللحوم سواء من خلال تغييرالنظام القانوني في السنوات التسعين لتتواصل الجرائم بعد 2010 في حق المواطن التونسي، محمّلا جميع الأطراف في كل المراحل مسؤولية ما آلت إليه الشركة ،سيما ذبح انثى الحيوانات من الأبقار والمواشي،حيث كان الهدف القضاء على القطيع والإنتاج في تونسكما أشار رئيس الجمهوريّة الى مسالة الاحتكار وسيطرة جملة من المارقين الذين ليس لهم أي صفة على القانون ، و الى الصفقات المشبوهة عبر كل المراحل ،والصفقة الاولى في سنة 2011 ،فضلا عن غياب النظافة والأمراض الموجودة وانتشار الأوساخ في المسلخ ،وتآكل البنية التحتية، والى طرق الذبح التي تجسد الفساد في كل رقعة من هذا المبنى ،مذكّرا ومنوّها برفض عديد المسؤولين القائمين على الشركة التوقيع على الصفقة الاخيرة المشبوهةوشدّد رئيس الدولة في هذا السياق، على انه من حق المواطن التونسي أن يستهلك اللحوم بأسعار يتم تحديدها من قبل الدولة التونسية ،مشيرا إلى تورّط شبكات مترابطة من عديد الجهات داخل الادارة والمسلخ ،وإجرامهم في حق تونس وبيع لحوم غير مذبوحة وفاسدةواستعرض رئيس الجمهورية في هذا الصدد، محاولات التفويت في الشركة للخواص والبنوك منذ سنة1996 ، حيث انطلق تنفيذ برنامج التفويت من خلال تدخل عديد الاشخاص والشركات لتكريس الفساد وعدم انجاز أي شيء ، وصرف أموال بعنوان دراسات لم تنجزكما تعرّض رئيس الجمهورية بالحديث الى تحيين القانون الاساسي للشركة ، قائلا ان الامر في الواقع لم يكن يتعلّق باي تحيين ،بل كان الهدف مرة اخرى التفويت في الشركة ، وأشار الى عدد من الاشخاص الذين مورست عليهم ضغوطات حتى يتم استيراد اللحوم في المدة الاخيرة ،فالأمر يتعلق بمؤامرة كبرى ،وبالفساد اكثر مما يظهر، سيما وأنّ مشكل ذبح انثى الابقار والمواشي على مدار السنة لم يكن موجوداوجدّد رئيس الدولة تشديده على انه سيتم تطهير المؤسسات والمنشات العمومية من العابثين بها ولن تباع ولن يتم التفريط فيها ، لافتا الى رجوع عديد الشركات ،أوالعمل جار للعودة الى سالف نشاطها ،على غرار الشركة التونسية للسكر ،ومعمل الفولاذوفي سياق متصل، اكد رئيس الجمهورية دور المؤسسات والدواوين بخصوص تعديل الأسعار ، قائلا هناك متابعة مستمرة ويومية لأسعار اللحوم وكل الأسعاروقام رئيس الدولة بجولة في مختلف ارجاء شركة اللحوم التي لاتزال قيد قرار تصفية ،حيث عاين الأوضاع وما آلت اليه البنية التحتية للشركة والتجهيزات من إتلاف وإهمال وتراكم للأوساخ قبل ان يتحوّل الى سوق باب الفلة أين تواصل مع الباعة ،وعاين الأسعار،واستمع الى جمع من المواطنين المتواجدين بالمكانواكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة ستواصل مسارها الاجتماعي حتّى تتحقّق مطالب كلّ التّونسيين والتّونسيات في كلّ المجالات، وعلى أنّه لا تسامح مع من استولوا على ثروات البلاد ،ولن يترك الشّعب التّونسي كما يتصّور الواهمون المتقلّبون لقمة سائغة لأيّ كان، فالقانون هو الفيصل الذي يتساوى في ظلّه الجميعمنى