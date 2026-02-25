رئيسة الجامعة التونسية للسباحة: "السباح رامي الرحموني تم تجنيسه رسميا لتمثيل السعودية"

“صدمة” داخل الجامعة



أكدت رئيسة، هادية منصور، أن السباح الشابتم تجنيسه رسميًا لتمثيل السعودية، مشيرة إلى وجود أطراف “تونسية” رفضت الكشف عنها كانت وراء تحويل وجهته الرياضية.وأوضحت، في تصريح صحفي، أن الرحموني كان قد قطع اتصالاته منذ قرابةمع الجامعة واللجنة الوطنية الأولمبية وجمعيته الأم. وأضافت أن سلطة الإشراف رصدت له اعتمادات في إطار عقد أهداف بقيمة، دون احتساب منحة اللجنة الوطنية الأولمبية، معتبرة أنه كان من بين أكثر الرياضيين الذين حظوا بالدعم في فئته العمرية ().وكشفت هادية منصور أن عملية التجنيس مثلت صدمة كبيرة للجامعة، خاصة وأن وضعية اللاعب كانت، وفق تعبيرها، مستقرة اجتماعيًا ورياضيًا، مؤكدة أن الجامعة لم تبخل عليه بالتربصات الخارجية والمشاركات الدولية.وأعربت عن اعتقادها بأن الرحموني “سقط في فخ الإغراءات المادية”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثلللرياضة التونسية، خصوصًا على مستوى رياضة النخبة وما قد ينجر عنها من فقدان للكفاءات الشابة.وشددت على أن تنامي ظاهرة تجنيس رياضيي النخبة يستوجب تحركًا جماعيًا واحتواءً حكيمًا، لا سيما مع اقتراب المواعيد الدولية الكبرى، في إشارة إلى بطولات العالم والألعاب الأولمبية.ودعت رئيسة الجامعة إلى حماية رياضيي المستوى العالي وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم، مستشهدة بنموذج البطل العالمي والأولمبي، الذي تمسك بتمثيل تونس رغم الإغراءات، وأهدى البلاد عدة إنجازات دولية.وأكدت أن المحافظة على أبطال تونس تمثل أولوية، باعتبارهم رأس المال البشري للرياضة الوطنية، مشددة على ضرورة رفع الاعتمادات وتوفير عقود الاستشهار لضمان تحقيق التفوق.كما انتقدت التعقيدات الإدارية المرتبطة بتحويل الاعتمادات إلى الرياضيين المقيمين بالخارج، معتبرة أنها تعرقل الإحاطة بهم. وذكرت أن منحة تشجيعية تم رصدها لأحد السباحين الشبان المقيمين بالخارج اصطدمت بعراقيل قانونية حالت دون تحويلها في الآجال، مما انعكس على ظروف تدريبه.وبخصوص وضعيّة الثنائيبعد تألقهما في بطولة الجنوب الشرقي الجامعية بالولايات المتحدة وإحرازهما، أكدت منصور أنهما يمثلان أمل السباحة التونسية في الاستحقاقات الكبرى، مشيدة بروح الانتماء لديهما.وأوضحت أن عقد أهداف أحمد الجوادي مسجل رسميًا، فيما يتجه عقد أهداف أيوب الحفناوي نحو التسوية.يُذكر أن رامي الرحموني سبق أن أحرز عدة ميداليات ذهبية في البطولات الإفريقية للشبان في سباقاتسباحة حرة.