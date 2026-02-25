رئيسة الجامعة التونسية للسباحة: "السباح رامي الرحموني تم تجنيسه رسميا لتمثيل السعودية"
أكدت رئيسة الجامعة التونسية للسباحة، هادية منصور، أن السباح الشاب رامي الرحموني تم تجنيسه رسميًا لتمثيل السعودية، مشيرة إلى وجود أطراف “تونسية” رفضت الكشف عنها كانت وراء تحويل وجهته الرياضية.
وأوضحت، في تصريح صحفي، أن الرحموني كان قد قطع اتصالاته منذ قرابة عامين مع الجامعة واللجنة الوطنية الأولمبية وجمعيته الأم الترجي الرياضي التونسي. وأضافت أن سلطة الإشراف رصدت له اعتمادات في إطار عقد أهداف بقيمة 165 ألف دينار، دون احتساب منحة اللجنة الوطنية الأولمبية، معتبرة أنه كان من بين أكثر الرياضيين الذين حظوا بالدعم في فئته العمرية (17 سنة).
“صدمة” داخل الجامعةوكشفت هادية منصور أن عملية التجنيس مثلت صدمة كبيرة للجامعة، خاصة وأن وضعية اللاعب كانت، وفق تعبيرها، مستقرة اجتماعيًا ورياضيًا، مؤكدة أن الجامعة لم تبخل عليه بالتربصات الخارجية والمشاركات الدولية.
وأعربت عن اعتقادها بأن الرحموني “سقط في فخ الإغراءات المادية”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل ناقوس خطر للرياضة التونسية، خصوصًا على مستوى رياضة النخبة وما قد ينجر عنها من فقدان للكفاءات الشابة.
وشددت على أن تنامي ظاهرة تجنيس رياضيي النخبة يستوجب تحركًا جماعيًا واحتواءً حكيمًا، لا سيما مع اقتراب المواعيد الدولية الكبرى، في إشارة إلى بطولات العالم والألعاب الأولمبية.
دعوة لحماية رياضيي النخبةودعت رئيسة الجامعة إلى حماية رياضيي المستوى العالي وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم، مستشهدة بنموذج البطل العالمي والأولمبي أسامة الملولي، الذي تمسك بتمثيل تونس رغم الإغراءات، وأهدى البلاد عدة إنجازات دولية.
وأكدت أن المحافظة على أبطال تونس تمثل أولوية، باعتبارهم رأس المال البشري للرياضة الوطنية، مشددة على ضرورة رفع الاعتمادات وتوفير عقود الاستشهار لضمان تحقيق التفوق.
إشكاليات بيروقراطيةكما انتقدت التعقيدات الإدارية المرتبطة بتحويل الاعتمادات إلى الرياضيين المقيمين بالخارج، معتبرة أنها تعرقل الإحاطة بهم. وذكرت أن منحة تشجيعية تم رصدها لأحد السباحين الشبان المقيمين بالخارج اصطدمت بعراقيل قانونية حالت دون تحويلها في الآجال، مما انعكس على ظروف تدريبه.
الحفناوي والجوادي... تمسك بالراية الوطنيةوبخصوص وضعيّة الثنائي أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي بعد تألقهما في بطولة الجنوب الشرقي الجامعية بالولايات المتحدة وإحرازهما 4 ميداليات، أكدت منصور أنهما يمثلان أمل السباحة التونسية في الاستحقاقات الكبرى، مشيدة بروح الانتماء لديهما.
وأوضحت أن عقد أهداف أحمد الجوادي مسجل رسميًا، فيما يتجه عقد أهداف أيوب الحفناوي نحو التسوية.
يُذكر أن رامي الرحموني سبق أن أحرز عدة ميداليات ذهبية في البطولات الإفريقية للشبان في سباقات 200م و400م و800م و1500م سباحة حرة.
