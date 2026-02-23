تصفية “إل مينشو”.. صراع الدولة داخل الدولة وتاريخ طويل من حرب المخدرات في أمريكا اللاتينية

منذ إعلان الرئيس المكسيكي آنذاكفي ديسمبر 2006 إطلاق الحرب المفتوحة على عصابات المخدرات، دخلت المكسيك مرحلة غير مسبوقة من العنف المسلح. أكثر منسُجّلوا بين 2006 و2022 وفق أرقام رسمية، إلى جانب عشرات الآلاف من المفقودين. في قلب هذا المشهد برز اسم، الزعيم الغامض الذي تحوّل إلى رمز لتحول الكارتلات إلى ما يشبههو اللقب الشهير لـ، زعيم، أحد أخطر التنظيمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية خلال العقد الأخير. تأسس الكارتل رسمياً سنة 2010 بعد انشقاقه عن، وسرعان ما تمدد في أكثر من، مع حضور دولي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.بحلول 2018، صنّفتالكارتل ضمن أخطر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وقدّرت بعض التقارير أن عائداته السنوية تصل إلى، مستفيدا من تهريب. وتشير بيانات السلطات الأمريكية إلى أنالمرتبط بشبكات التهريب المكسيكية تسبب في أكثر منفي الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل المواجهة تتجاوز البعد المحلي إلىلكنسواء أكانت عملية أمنية مباشرة أو تفكيكاً تدريجياً لشبكته لا يمكن قراءتها فقط في إطار ملاحقة مجرم فار من العدالة، بل في سياق صراع أعمق:يمتلك المال والسلاح والقدرة على اختراق المؤسسات. فقد أظهرت السنوات الماضية أن الكارتلات لم تعد مجرد عصابات تهريب، بلتسيطر على أراضٍ، وتفرض إتاوات، وتدير اقتصاداً موازياً، بل وتخوضفي عام 2019، شهدت مدينةما عُرف بـ، حين اضطرت السلطات للإفراج عن أحد أبناءتحت ضغط مسلحين من، في مشهد كشف حجم القوة التي راكمتها هذه التنظيمات. كما أن اعتقالنفسه في 2016 ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 2017، لم ينه نفوذ الكارتلات، بل أعاد رسم خريطة التحالفات والصراعات.تاريخأقدم من التجربة المكسيكية. ففي، خاضت الدولة منذ الثمانينيات حرباً دامية ضد، وانتهت بمقتله سنة 1993، لكن تجارة الكوكايين لم تختفِ، بل أعادت تشكيل نفسها عبر شبكات أصغر وأكثر مرونة. وبين 2000 و2015، استفادتمنالمدعومة أمريكياً لتقليص نفوذ الجماعات المسلحة، غير أن الإنتاج عاد للارتفاع في بعض السنوات اللاحقة وفق تقارير أممية.المعضلة الجوهرية أنمرتبط بسلاسل. ففي المكسيك، تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن أكثر منكانوا يعيشون تحت خط الفقر في بعض سنوات العقد الماضي، ما يجعل التجنيد في صفوف الكارتلات خياراً اقتصادياً مغرياً للشباب في مناطق مهمشة. و انيقومون بحماية الطبقة المفقرة بتوفير العمل و الامان مقابل الولاء و في الظاهر الرجال هم من يقودون و في الحقيقةو هذا ما يجعل اقتلاعهن صعب، و النساء هن من يؤمنّ تربية الاطفال لآخذ المشعل و البقاء داخل الكرتال.، قد تشكل ضربة رمزية قوية، لكنها لن تنهي ظاهرةما لم تترافق مع: تطهير مؤسساتي، تنمية محلية، تعاون إقليمي، ومقاربة تعالج الطلب في أسواق الاستهلاك الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة.لقد أثبتت التجارب منإلىأن إسقاط الرأس لا يعني نهاية الجسد. فحرب المخدرات في أمريكا اللاتينية، الممتدة لأكثر من، لم تكن فقط حرباً أمنية، بل