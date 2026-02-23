Babnet   Latest update 08:36 Tunis

"رويترز": فرقة أمريكية لعبت دورا مهما وساعدت المكسيك في قتل زعيم كارتل خاليسكو "إل مينتشو"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699bfd27802c86.54519143_hmgnfekiqljop.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026
      
أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول عسكري، بأن فرقة عمل جديدة بقيادة الجيش الأمريكي لعبت دورا مهما وساعدت المكسيك في العملية التي أوقعت بزعيم كارتل خاليسكو "إل مينتشو".

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز أن "فرقة العمل الجديدة بقيادة الجيش الأمريكي المتخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن عصابات المخدرات لعبت دورا في الغارة العسكرية المكسيكية التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل إل مينتشو".

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن "فرقة مكافحة الكارتلات، والتي تضم العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية، قد تم إطلاقها رسميا الشهر الماضي بهدف رسم خرائط لشبكات أعضاء كارتلات المخدرات على جانبي الحدود الأمريكية المكسيكية.


وأضاف مسؤول أمريكي سابق أن "الولايات المتحدة قامت بتجميع حزمة أهداف مفصلة لإل مينتشو وقدمتها إلى الحكومة المكسيكية لتنفيذ عمليتها".

وقتل نيميسيو أوسيغويرا، المعروف بـ"إل مينتشو"، في عملية قادها الجيش المكسيكي، في ضربة تعد الأكبر لعصابات المخدرات في البلاد منذ سنوات، وسط ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الحرب على تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع المكسيكية القبض على زعيم أكبر كارتل، الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء نقله إلى مكسيكو سيتي.

وأعقب ذلك عمليات حرق سيارات، وإقامة حواجز طرق، وهجمات على قوات الأمن في عشرات المدن المكسيكية.

ويعد "إل مينتشو" زعيم كارتل خاليسكو أحد أخطر المطلوبين دوليا، إذ رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وينظر إلى الكارتل الذي يقوده على نطاق واسع باعتباره أقوى جماعة إجرامية منظمة في المكسيك وأكبر مهرب للمخدرات إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى سيطرته على شبكات واسعة لتهريب الوقود وأنشطة إجرامية عابرة للحدود.
