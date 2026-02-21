أجندا ليالي رمضان الثقافية والفنية 2026

Babnet   Latest update 10:16 Tunis

Publié le Samedi 21 Février 2026 - 10:16
      
تنطلق موفى هذا الأسبوع التظاهرات الثقافية والفنية والأدبية التي تنتظم بمناسبة شهر رمضان، وسط برمجة متنوعة تشمل العروض الموسيقية والفكرية والفرجوية بعدد من ولايات الجمهورية.

فعاليات اليوم السبت

افتتاح الدورة 42 من مهرجان المدينة بتونس

تنطلق فعاليات المهرجان بعرض بعنوان “في رياض العاشقين” للفنان زياد مهدي، وذلك على ركح المسرح البلدي بتونس (س 22).


ليالي رمضان بـالنادي الثقافي الطاهر الحداد

يحتضن الفضاء الثقافي بالمدينة العتيقة سهرة افتتاحية يحييها الفنان محمد علي شبيل (س 22).

تظاهرة “رمضان في زهرتنا” – الزهراء

تنطلق فعاليات ليالي رمضان بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس بعرض “أصالة وحنين” لماهر الجعايبي.

تظاهرة “أسمار الترجمان” بمدينة الثقافة

يحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي لقاءً فكريًا بعنوان “سمر الأديان والأنوار” ينظمه معهد تونس للترجمة (س 21).

“أقواس تحت الأنوار” – القصرين

تنطلق تظاهرة “أقواس تحت الأنوار” بموقع موقع حيدرة الأثري من ولاية القصرين، وهي مبادرة تهدف إلى إعادة اكتشاف المعالم الأثرية في أبعادها الجمالية والمعمارية.

برمجة الأحد 22 فيفري 2026

* سهرة سطمبالي للفنان بلحسن ميهوب ضمن ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد (س 22).
* افتتاح الدورة السابعة من تظاهرة ليالي رقادة بالحي الجامعي صبرة بالقيروان مع مجموعة الفنان منير اللطيفي (س 20).
* عرض موجّه للأطفال ضمن تظاهرة “رمضان في زهرتنا” بالزهراء.

تتواصل هذه الفعاليات طيلة الشهر الكريم، في إطار برمجة تسعى إلى تنشيط المشهد الثقافي وإحياء الفضاءات التراثية والمعالم الأثرية بعروض تجمع بين الأصالة والتجديد.
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
