أجندا ليالي رمضان الثقافية والفنية 2026

فعاليات اليوم السبت





افتتاح الدورة 42 من مهرجان المدينة بتونس



ليالي رمضان بـالنادي الثقافي الطاهر الحداد



تظاهرة “رمضان في زهرتنا” – الزهراء



تظاهرة “أسمار الترجمان” بمدينة الثقافة



“أقواس تحت الأنوار” – القصرين



برمجة الأحد 22 فيفري 2026



تنطلق موفى هذا الأسبوع التظاهرات الثقافية والفنية والأدبية التي تنتظم بمناسبة شهر رمضان، وسط برمجة متنوعة تشمل العروض الموسيقية والفكرية والفرجوية بعدد من ولايات الجمهورية.تنطلق فعاليات المهرجان بعرض بعنوانللفنان زياد مهدي، وذلك على ركح المسرح البلدي بتونس (س 22).يحتضن الفضاء الثقافي بالمدينة العتيقة سهرة افتتاحية يحييها الفنان محمد علي شبيل (س 22).تنطلق فعاليات ليالي رمضان بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس بعرضلماهر الجعايبي.يحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي لقاءً فكريًا بعنوانينظمه معهد تونس للترجمة (س 21).تنطلق تظاهرةبموقع موقع حيدرة الأثري من ولاية القصرين، وهي مبادرة تهدف إلى إعادة اكتشاف المعالم الأثرية في أبعادها الجمالية والمعمارية.* سهرةللفنان بلحسن ميهوب ضمن ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد (س 22).* افتتاح الدورة السابعة من تظاهرةبالحي الجامعي صبرة بالقيروان مع مجموعة الفنان منير اللطيفي (س 20).* عرض موجّه للأطفال ضمن تظاهرة “رمضان في زهرتنا” بالزهراء.تتواصل هذه الفعاليات طيلة الشهر الكريم، في إطار برمجة تسعى إلى تنشيط المشهد الثقافي وإحياء الفضاءات التراثية والمعالم الأثرية بعروض تجمع بين الأصالة والتجديد.