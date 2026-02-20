Babnet   Latest update 23:06 Tunis

الكونغرس الأمريكي يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران دون موافقة المشرعين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6998db0f601267.12200493_imegqhkfolpnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 23:06 قراءة: 1 د, 12 ث
      
يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل على منع ترامب من شن هجوم على إيران دون موافقة المشرعين في وقت يستعد فيه الجيش لصراع محتمل مع إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وحاول أعضاء في الكونغرس منهم بعض زملاء ترامب من الجمهوريين بالإضافة إلى ديمقراطيين، مرارا اعتماد قرارات تمنع ترامب من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك.


وقدم السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا، والجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، قرارا في مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي لمنع الأعمال القتالية ضد إيران ما لم يُصرح بها بوضوح في إعلان حرب من الكونغرس.


وقال كين في بيان مع تحرك أصول عسكرية أمريكية نحو إيران: "إذا كان بعض زملائي يؤيدون الحرب، فيجب أن يتحلوا بالشجاعة للتصويت لصالحها، وأن يتحملوا المسؤولية أمام ناخبيهم، بدلا من الاختباء تحت مكاتبهم".

وقال أحد مساعدي كين "إنه لا يوجد جدول زمني بعد لمناقشة مجلس الشيوخ للقرار".

وفي مجلس النواب، صرح النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي، والديمقراطي رو خانا من ولاية كاليفورنيا، إنهما يعتزمان الدفع لإجراء تصويت على قرار مماثل الأسبوع المقبل.

وذكر خانا في منشور على منصة "إكس"، "يقول مسؤولو ترامب إن هناك احتمالا بنسبة 90 بالمئة لشن هجمات على إيران.. لا يمكنه ذلك دون موافقة الكونغرس".

ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي.

ويملك الجمهوريون المؤيدون لترامب أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ترامب في مجال الأمن القومي.
