Babnet   Latest update 14:37 Tunis

سياحة الجوار : خيار إستراتيجي لمزيد تطوير القطاع السياحي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tunisiealgerie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 14:14 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ريم الخماسي

لم تعد السياحة التونسية تعتمد فقط على تنوع مقوماتها الطبيعية والحضارية وتعدد منتجاتها التي جعلت من تونس وجهة تتصدر قائمة أفضل الوجهات السياحية، بل ترتكز أيضا على سياحة الجوار باعتبارها خيارا إستراتيجيا في تطوير القطاع وتعزيز التدفق السياحي عبر المعابر الحدودية، فقد أضحت عنصرًا فاعلًا في دعم المؤسسات السياحية الصغرى وتنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التقليدية .

ولا تقتصر أهمية سياحة الجوار على بعدها السياحي فحسب، إذ تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودفع عجلة الاستثمار، خاصة في أنماط الإقامات البديلة والمستدامة، فهي لا تعزز فقط تنوع العرض السياحي، بل أصبحت محركا فعالا في دعم الحركية السياحية في المناطق الداخلية والحد من الموسمية التي ترهق أصحاب المشاريع الصغرى ....
غير أن تطوير هذا النمط السياحي يظل رهين مزيد العناية بالبنية التحتية، لا سيما على مستوى المعابر الحدودية، من خلال تحديث تجهيزاتها، وتحسين ظروف الاستقبال، وتوفير فضاءات عصرية تستجيب لتطلعات الوافدين ، فمثل هذه الإجراءات كفيلة بتعزيز جاذبية الوجهة التونسية .
إن الرهان اليوم لم يعد يقتصر على تسجيل أرقام قياسية في عدد الوافدين، بل يتجاوز ذلك إلى تحويل سياحة الجوار إلى ركيزة مستدامة ضمن استراتيجية تنموية شاملة، قوامها الجودة، والاستدامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323880

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
19°-11
16°-11
16°-10
18°-9
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>