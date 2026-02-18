بطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: برنامج الجولة السادسة
تدور مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة يوم السبت 21 فيفري 2026 وفق البرنامج التالي:
* قاعة مساكن (س 13)
النجم الساحلي – مولدية بوسالم
* قاعة الزواوي (س 14)
الترجي الرياضي التونسي – الأولمبي القليبي
* قاعة البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي – النادي الصفاقسي
