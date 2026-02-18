سوق الانتقالات: الاسباني أليخاندرو بالدي يدخل دائرة اهتمام مانشسر يونايتد

أفادت تقارير إعلامية متخصصة اليوم الأربعاء بأن نادي مانشستر يونايتد الانقليزي قد شرع في دراسة فكرة التعاقد مع الظهير الأيسر الاسباني الشاب أليخاندرو بالدي لاعب نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية من اجل تعزيز صفوف الفريق في المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.وبهذا الخصوص أوضح موقع "تيم تالك" أن فريق "الشياطين الحمر" الذي لم يجد معالمه الحقيقية منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون عام 2013 بعد فشل الأسماء العديدة التي تولت تدريبه في استعادة بريق النادي حريص على تدعيم صفوفه بأسماء جديدة تكون قادرة على إعطاء الإضافة المرجوة منها" مضيفا أن اللاعب الاسباني الشاب أليخاندرو قد دخل جديا ضمن اهتمامات اليونايتد.ويعرف بالدي (22 عاما) بقوته البدنية وقدرته على تغطية الجناح بالكامل رغم تذبذب مستواه مؤخرا مع برشلونة.وأشارت تقارير صحفية عديدة أن مانشستر يونايتد قد يقدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب رغم أن عقده مع برشلونة يمتد حتى 2028 مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.