البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 20 دينارًا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 13:13
      
أعلن البنك المركزي التونسي طرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 20 دينارًا (صنف 2017)، لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من 16 فيفري 2026.

وأوضح البنك، في مذكرة موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ونُشرت على موقعه الإلكتروني، أن الورقة الجديدة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليًا من نفس الفئة والصنف، باستثناء بعض التعديلات التقنية.


وتتمثل هذه التغييرات في:


* تاريخ الإصدار: تم تعويضه ليصبح 25 جويلية 2025 عوضًا عن 25 جويلية 2017، مع طباعته بحجم أكبر.
* التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام، مع طباعتهما بتقنية الطباعة البارزة وباللون الأحمر الداكن بدل الأحمر.
* الخطوط الأفقية المخصصة لضعاف البصر: تمت طباعتها باللون الأحمر الداكن عوضًا عن الأحمر.

وأكد البنك أن الورقة النقدية الجديدة سيتم تداولها بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليًا.
