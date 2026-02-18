Babnet   Latest update 16:18 Tunis

المسرح الوطني التونسي ينظم الدورة الرابعة ل"تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/masrahwataniin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 15:07
      
ينظم المسرح الوطني التونسي الدورة الرابعة لتظاهرة "تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026 ببطحاء الحلفاوين في مدينة تونس العتيقة.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة السنوية في إطار دعم مؤسسة المسرح الوطني إلى دعم الفنون الحية وتنشيط الحركة الثقافية في الفضاءات المفتوحة تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تكريس الفضاء العام كمجال للتعبير الفني والتفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور، من خلال برمجة متنوعة تشمل عروض السيرك ومسرح الشارع والموسيقى الصوفية والروحانية، إلى جانب العروض السينمائية وعروض فنية وتنشيطية أخرى تستثمر الخصوصية التاريخية والمعمارية لبطحاء الحلفاوين والمناطق المجاورة.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد المدير العام للمسرح الوطني التونسي الدكتور معز المرابط أن "تجليات الحلفاوين" أضحت موعدا ثقافيا سنويا يرسخ حضور الفنون الحية في المشهد المحلي، ويتيح فضاء لاحتضان التجارب الفنية المتنوعة، مع إيلاء عناية خاصة بالمواهب الناشئة وتمكينها من عرض أعمالها أمام الجمهور في الفضاءات المفتوحة.

وأشار إلى أن تنظيم التظاهرة خلال شهر رمضان يضفي عليها بعدا رمزيا وروحانيا ويعزز قيم اللقاء والتواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تكريس الثقافة كجزء من الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز دور الفنون كرافد للتنمية والحوار بين الأجيال.

وأوضح أنه سيقع استكمال وضع اللمسات الأخيرة للبرمجة الرسمية للدورة في بداية شهر رمضان، لتمكين الجمهور من الاطلاع على تفاصيل العروض والأنشطة التي سيسهر على وقعها أحباء السمر خلال الشهر المعظم.


