بنزرت: قريبا الانطلاق في الدراسات الأولية لمشروع القرية الحرفية الخاصة بفخار سجنان

سيتم قريبا الشروع في إعداد الدراسات الأولية الخاصة بمشروع إحداث القرية الحرفية بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت. ويهدف هذا المشروع إلى توفير فضاء منظّم لاحتضان الحرفيات والحرفيين ودعم إنتاجهم وترويج منتوجاتهم في ظروف ملائمة بما يعزز مكانة الجهة في مجال الصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الوطني.وخلال جلسة عمل التامت أمس الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت، جمعت والي الجهة سالم بن يعقوب بالمديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي، تم الاتفاق على افتتاح القاعة الكبرى لفضاء قاعة العروض النموذجية للصناعات التقليدية بمدينة بنزرت بمحيط المرسى القديم، وذلك خلال شهر مارس المقبل تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني. ومن المنتظر تنظيم معرض جهوي بالمناسبة إلى جانب تنفيذ برنامج خاص لتجهيز الفضاء وتأهيله.ووفق بلاغ صادر عن ولاية بنزرت، يُعدّ مشروع قاعة العروض النموذجية من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة باعتمادات تفوق 600 ألف دينار، ويشمل تهيئة خمس قاعات عرض بالإضافة إلى قاعة كبرى مفتوحة على محيطها الخارجي، بما يتيح احتضان المعارض المختصة على مدار السنة في انسجام مع المسلك السياحي للمدينة والاستراتيجية الجهوية لتطوير السياحة والصناعات التقليدية.وخُصّصت هذه الجلسة التي حضرها أيضا عدد من ممثلي السلط الجهوية والمحلية، للنظر في سبل تسريع إنجاز مشاريع دعم قطاع الصناعات التقليدية بالجهة . وبالتوازي مع إعداد الدراسات، أعلن الديوان عن تنفيذ برنامج لإحداث 10 أكشاك جديدة بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، إذ سيتم تمكين حرفيات وحرفيي المنطقة منها بمعدل 3 منتفعين في كل كشك. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم وترويج منتوجات فخار سجنان المصنف على لائحة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، بما يساهم في تثمين هذا الموروث الثقافي وتعزيز استدامته الاقتصادية.وأكد والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة على ضرورة التسريع في استكمال هذه المرحلة الأساسية، في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي وتثمين خصوصيات كل جهة. كما أكدت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي حرص الديوان على توفير المرافقة الفنية اللازمة لإنجازه في أفضل الآجال.