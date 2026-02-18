Babnet   Latest update 19:25 Tunis

مجلس الجهات والأقاليم يعلن تركيبة مكتب المجلس ولجانه الست للدورة 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 17:50
      
نشر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، تركيبة مكتب المجلس ومكاتب لجانه الست وأعضائها، وذلك بعنوان الدورة النيابية 2025-2026.

تركيبة مكتب المجلس

* رئيس المجلس: عماد الدربالي
* نائبا الرئيس: زكية المعروفي – يوسف البرقاوي


النواب المساعدون للرئيس:

* مكلف بالعلاقات مع المواطن والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني: حسان عامري
* مكلف بالعلاقات مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية: سمير حسناوي
* مكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: أومينة حرباوي
* مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية: أحمد قارة علي
* مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: حسنين محفوظي
* مكلف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية: الصحبي عامر
* مكلف بالإعلام والاتصال: الجمعي الزويدي
* مكلف بشؤون النواب: إسماعيل بنعلي
* مكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار: فتحي معالي
* مكلف بالتصرف العام: كمال لحمر

تركيبة اللجان الست

* لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية (10 أعضاء)
الرئيس: هيثم صفر
نائب الرئيس: فوزية الناوي
المقرر: كمال الماجري

* لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية (10 أعضاء)
الرئيس: هيثم الطرابلسي
نائب الرئيس: ريم بلحاج محمد
المقرر: علي الماجري

* لجنة المالية والميزانية (12 عضوا)
الرئيس: سليم سالم
نائب الرئيس: أسامة سحنون
المقرر: نورس الهيشري

* لجنة القطاعات الإنتاجية (10 أعضاء)
الرئيس: دلال اللموشي
نائب الرئيس: لطفي الطاهر
المقرر: أيمن العبيدي

* لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى (12 عضوا)
الرئيس: محمد الكو
نائب الرئيس: سعيدة شقير
المقرر: حمدي عمران

* لجنة الاستثمار والتعاون الدولي (10 أعضاء)
الرئيس: بلال السعيدي
نائب الرئيس: منصور الصمايري
المقرر: محمد العايش الجامعي
