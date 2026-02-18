مجلس الجهات والأقاليم يعلن تركيبة مكتب المجلس ولجانه الست للدورة 2025-2026

تركيبة مكتب المجلس





تركيبة اللجان الست



نشر، اليوم الأربعاء، تركيبة مكتب المجلس ومكاتب لجانه الست وأعضائها، وذلك بعنوان الدورة النيابيةعماد الدرباليزكية المعروفي – يوسف البرقاوي* مكلف بالعلاقات مع المواطن والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني: حسان عامري* مكلف بالعلاقات مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية: سمير حسناوي* مكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: أومينة حرباوي* مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية: أحمد قارة علي* مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: حسنين محفوظي* مكلف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية: الصحبي عامر* مكلف بالإعلام والاتصال: الجمعي الزويدي* مكلف بشؤون النواب: إسماعيل بنعلي* مكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار: فتحي معالي* مكلف بالتصرف العام: كمال لحمرالرئيس: هيثم صفرنائب الرئيس: فوزية الناويالمقرر: كمال الماجريالرئيس: هيثم الطرابلسينائب الرئيس: ريم بلحاج محمدالمقرر: علي الماجريالرئيس: سليم سالمنائب الرئيس: أسامة سحنونالمقرر: نورس الهيشريالرئيس: دلال اللموشينائب الرئيس: لطفي الطاهرالمقرر: أيمن العبيديالرئيس: محمد الكونائب الرئيس: سعيدة شقيرالمقرر: حمدي عمرانالرئيس: بلال السعيدينائب الرئيس: منصور الصمايريالمقرر: محمد العايش الجامعي