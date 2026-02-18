حكم بالسجن ضد عماد دغيج وناشط بالمجتمع المدني

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدةفي حقّ، وبالسجن لمدةفي حقّ ناشط بالمجتمع المدني، وذلك على خلفية تدوينات اعتُبرت محرّضة على الدولة، وفق ما ورد بملف القضية.ووفق المعطيات المتضمنة بالملف، يواجه المتهمان تهمًا تتعلق بالتحريض على القتل والكراهية والتباغض بين الأديان والأجناس، إضافة إلى الامتناع عن إشعار السلط.