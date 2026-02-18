Babnet   Latest update 16:18 Tunis

حكم بالسجن ضد عماد دغيج وناشط بالمجتمع المدني

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/saibimaad2.jpg width=100 align=left border=0>
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة عامين في حقّ عماد دغيج، وبالسجن لمدة 7 سنوات في حقّ ناشط بالمجتمع المدني، وذلك على خلفية تدوينات اعتُبرت محرّضة على الدولة، وفق ما ورد بملف القضية.
ووفق المعطيات المتضمنة بالملف، يواجه المتهمان تهمًا تتعلق بالتحريض على القتل والكراهية والتباغض بين الأديان والأجناس، إضافة إلى الامتناع عن إشعار السلط.

