   Abdelhalim - *رسالة تحت الماء  

عماد دغيج يعلن انسحابه من ائتلاف الكرامة ‎

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 09:38 قراءة: 0 د, 24 ث
أعلن السبت 12 جوان، الناشط السياسي وأحد مؤسسي ائتلاف الكرامة عماد دغيج، عن انسحابه من ائتلاف الكرامة دون الكشف عن أسباب هذا الانسحاب.

وقال دغيج في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "انتهت علاقتي بائتلاف الكرامة ، قرار اتخذته منذ فترة ، و لا ارغب لا اليوم و لا غدا في اعادة التجربة او اي تجربة شبيهة . كما لا انوي الحديث في الاسباب .اجتهدت بقلب و ربّ و اسال الله ان يغفر لي تقصيري ان قصّرت . سلام".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227418

Tresor  ()  |Samedi 12 Juin 2021 à 10h 14m |           
خبر مؤلم للأسف ولكنه لن يفلّ من عزم أبناء ائتلاف الكرامة ولا من مناصريهم الشرفاء

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 12 Juin 2021 à 09h 25m |           
ائتلاف الكرامة اصبح حزبا سياسيا والسياسة لها قوانينها وأدواتها وأساليبها
وعماد دغيج ناشط في المجتمع وليس رجل سياسة فلا هو من أهلها ولا ممن يجيد التعامل بها
فانسحابه من ائتلاف الكرامة طبيعي جدا، وأرجو ان يحافظوا جميعا على مبادئهم ويلتزموا بما عاهدوا الله عليه
وان تنصروا الله ينصركم ويسدد خطاكم

Tounsimuslim2014  ()  |Samedi 12 Juin 2021 à 09h 15m |           
السبب هو غطرسة سيف الدين مخلوف و قلة رصانته التي دفعت أغلب المحبين الى الابتعاد و البحث عن اناس أكثر حكمة و بعد نظر



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