عماد دغيج يعلن انسحابه من ائتلاف الكرامة ‎

أعلن السبت 12 جوان، الناشط السياسي وأحد مؤسسي ائتلاف الكرامة عماد دغيج، عن انسحابه من ائتلاف الكرامة دون الكشف عن أسباب هذا الانسحاب.وقال دغيج في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "انتهت علاقتي بائتلاف الكرامة ، قرار اتخذته منذ فترة ، و لا ارغب لا اليوم و لا غدا في اعادة التجربة او اي تجربة شبيهة . كما لا انوي الحديث في الاسباب .اجتهدت بقلب و ربّ و اسال الله ان يغفر لي تقصيري ان قصّرت . سلام".