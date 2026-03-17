Babnet   Latest update 12:32 Tunis

منشور على حساب لاريجاني في "إكس" تزامنا مع إعلان إسرائيل مقتله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b93c31a7aad5.68648303_onlmejkfgpihq.jpg>
Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 12:32
      
نشر حساب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على "إكس" رسالة له بخط اليد يعزي بضحايا عسكريين إيرانيين وجاء ذلك بعد إعلان تل أبيب عن اغتيال المسؤول الإيراني.
أخبار ذات صلة:
إسرائيل تعلن مقتل علي لاريجاني...

وجاء في الرسالة التي كتبها لاريجاني بخط يده عشية جنازة "أبطال البحرية": "بسم الله الرحمن الرحيم، إن استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في دنا هو جزء من تضحيات الأمة الباسلة التي برزت في هذا الوقت العصيب ضد الظالمين الدوليين".


وأضاف: "ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب الشعب الإيراني، وستُخلّد هذه الشهادة في تاريخ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن هيكل القوات المسلحة".


واختتم لاريجاني: "أسأل الله العلي القدير أن يرحم هؤلاء الشهداء الأبطال ويسكنهم فسيح جناته".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "تم القضاء على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني".

في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "رسالة مرتقبة ستصدر بعد قليل عن لاريجاني" دون الكشف عن مضمونها أو طبيعتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325619

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 مارس 2026 | 27 رمضان 1447
انتهاء الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:57
18:30
15:51
12:35
06:28
05:01
انتهاء الحسوم
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
20°-8
17°-10
16°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 24856,6
  • (16/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38627 DT
  • (16/03)
  • 1 $ = 2,95298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/03)     1929,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/03)   28139 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>