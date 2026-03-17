منشور على حساب لاريجاني في "إكس" تزامنا مع إعلان إسرائيل مقتله

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

نشر حساب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على "إكس" رسالة له بخط اليد يعزي بضحايا عسكريين إيرانيين وجاء ذلك بعد إعلان تل أبيب عن اغتيال المسؤول الإيراني.وجاء في الرسالة التي كتبها لاريجاني بخط يده عشية جنازة "أبطال البحرية": "بسم الله الرحمن الرحيم، إن استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في دنا هو جزء من تضحيات الأمة الباسلة التي برزت في هذا الوقت العصيب ضد الظالمين الدوليين".وأضاف: "ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب الشعب الإيراني، وستُخلّد هذه الشهادة في تاريخ جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن هيكل القوات المسلحة".واختتم لاريجاني: "أسأل الله العلي القدير أن يرحم هؤلاء الشهداء الأبطال ويسكنهم فسيح جناته".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "تم القضاء على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني".في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "رسالة مرتقبة ستصدر بعد قليل عن لاريجاني" دون الكشف عن مضمونها أو طبيعتها.