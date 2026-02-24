طقس... الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6607cede09c657.37302303_jlqikoeghfnmp.jpg>

تشهد الحرارة، الثلاثاء ارتفاعا طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربي، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي

الطقس صاف الى قليل السحب بأغلب المناطق والريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة

البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل