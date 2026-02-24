Babnet   Latest update 09:14 Tunis

طقس... الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6607cede09c657.37302303_jlqikoeghfnmp.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026
      
تشهد الحرارة، الثلاثاء ارتفاعا طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربي، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي
الطقس صاف الى قليل السحب بأغلب المناطق والريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة 
  البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل 
الثلاثاء 24 فيفري 2026
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:40
12:39
06:57
05:31
الرطــوبة:
% 76
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
تونس
