البرلمان: نحو تأجيل العمل بالفوترة الإلكترونية مع الإبقاء على المبدأ

مبادرتان: الإلغاء أو التأجيل





توجه اللجنة: تأجيل تدريجي بدل الإلغاء



إشكاليات تقنية وحماية المعطيات



مجلة الصرف: تحيين شامل ومنصات رقمية



آجال الحسم



تتجهنحوبدل إلغائها، وذلك في أعقاب الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بخصوص مشروع القانون عددالمتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، إلى جانب مقترح قانون عددالمتعلق بإصدار مجلة الصرف.ينص الفصل الأول من مشروع القانون علىمن قانون المالية لسنة، فيما يقترح الفصل الثاني تعويض تاريخالوارد بالقانون السابق بتاريخوجاءت المبادرة، وفق ممثل جهة الاقتراح، نتيجةوصعوبة تطبيق المنظومة تقنيًا وإداريًا، خاصة في ظل غياب الجاهزية الكاملة للمنصة الرقمية وعدم قدرتها على استيعاب العدد الجملي للمؤسسات المعنية، والذي يفوق، مقابل توفر حواليفقط لتسيير المنظومة.أكد رئيس لجنة المالية، النائب، خلال مداخلة على اذاعة الجوهرة، أن التوجه الغالب داخل اللجنة هو، على أن يُعاد النظر في الفصل ضمن قانون المالية لسنة، مع اعتمادوأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل المؤسسات الكبرى التي يفوق رقم معاملاتها، وعددها أقل من، قبل النزول تدريجيًا إلى سقفثم، مع إمكانية التوقف عند سقفلتفادي إثقال كاهل المؤسسات الصغرى والحرفيين.وأشار إلى أن حواليتعمل حاليًا بالفوترة الإلكترونية في إطار المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية، معتبرًا أن الفكرة في حد ذاتها إيجابية لكنها تتطلب جاهزية تقنية وتنظيمية.أثار عدد من النواب مسألة، معتبرين أن تعدد المتدخلين في المنصة قد يطرح إشكاليات تتعلق بسرية المعلومات.في المقابل، رأى شق آخر أن مراجعة القانون بعد المصادقة عليه بـضمن قانون المالية لسنة 2026 قد يعطي انطباعًا سلبيًا، داعين إلىوبخصوص، أكد رئيس اللجنة أن هناك قناعة بضرورةالتي “تجاوزها الزمن”، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيتضمن إدراج، وتنظيم، وتسهيل الاستثمار بالعملة الأجنبية لفائدة المقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى اعتماد مبدأبدل الرقابة القبلية.من المنتظر تنظيمخلال الأسبوع المقبل بحضور وزيرة المالية لمناقشة خيارَي الإلغاء أو التأجيل قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للتصويت.وبذلك، يبدو أن المسار التشريعي يتجه نحوللفوترة الإلكترونية، مع مراجعة شاملة للجاهزية التقنية وضمان حماية المعطيات، في انتظار الحسم النهائي داخل الجلسة العامة.