عيّنهم ترامب بنفسه… فكانوا أول من حكموا بايقاف إجراءاته الظالمة للأمم

لم يكن قرارالذي صدر أمس الجمعة وألغى الإجراءات الجمركية المشطة التي أقرها الرئيسفي حق عدد من الدول والأمم مجرد حكم عادي من أحكام القضاء، بل حكمًا صريحًا بإبطال حزمة من الإجراءات التي اتخذها الرئيساستنادًا إلى تأويل موسّع لقانون «». المحكمة، بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، اعتبرت أن ما قام به الرئيس تجاوز التفويض الذي منحهللسلطة التنفيذية.ومن بين القضاة الذين صوّتوا مع الأغلبية، القاضيان، اللذان عيّنهماخلال ولايته الأولى، في دلالة واضحة على استقلالية القرار القضائي.الحكم ألغى عمليًا قرار فرضعلى واردات من عدد كبير من الدول بشكل شبه جماعي، دون تفويض تشريعي صريح منوتوسيع نطاق تطبيقليشمل صلاحيات جمركية عامة، رغم أن القانون لم ينص بوضوح على منح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.كما ألغىالمرتبطة بهذه الرسوم، بما في ذلك المذكرات والتعليمات الصادرة لوزارة التجارة وهيئة الجمارك لتحصيل الرسوم الجديدة.الإجراءات التنظيمية التابعة التي ترتبت عن القرار، مثل تعديل جداول التعريفات وإعادة تصنيف بعض السلع ضمن نظام الرسوم المستحدث.بعبارة أخرى، لم تُبطل المحكمة الرسوم فقط، بل أسقطتالذي استند إليهفي فرضها، معتبرة أن القراءة التي اعتمدهاللقانون تمثل توسعًا غير مشروع في صلاحيات الرئيس.الحكم أعاد التأكيد على أن فرض، باعتبارها أداة مالية وتجارية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية، يظل من الصلاحيات الأصيلة لـ، ولا يمكن للرئيس الاستحواذ عليها بتأويل فضفاض لقانون طوارئ.تصريحاتالتي عبّر فيها عن خيبة أمله وغضبه لم تغيّر من حقيقة أن المحكمة أعادت رسم الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأبطلت عمليًا سياسة تجارية كانت تمثل أحد أعمدة خطابه الاقتصادي.وهكذا، تحوّل القرار من مجرد خلاف حول تعريفات جمركية إلى محطة دستورية فارقة: إلغاء إجراءات تنفيذية واسعة، وإعادة تثبيت مبدأ أن الطوارئ لا تُنشئ سلطة غير منصوص عليها.هي أعلى سلطة قضائية في البلاد والفرع الثالث للحكومة الفيدرالية إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.تتكون حالياً من 9 قضاة هم رئيس القضاة و8 قضاة مساعدين.يتم ترشيحهم من قبل رئيس الولايات المتحدة، ويجب أن يحصلوا على موافقةالتعيين يكون مدى الحياة ما لم يستقيل القاضي، يتقاعد، أو يُعزل من منصبه بسبب سلوك غير لائق.هي المسؤول الأول عن تفسيروضمان توافق القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات معه.تمتلك سلطة إلغاء القوانين أو الإجراءات الحكومية التي تعتبرها "".تنظر بشكل أساسي في قضايا الاستئناف التي تثير قضايا قانونية أو دستورية كبرى.تفصل في الخلافات المباشرة بين ولايتين أو أكثر، والقضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء العامين.قراراتنهائية ولا يمكن استئنافها أمام أي جهة أخرى، ولا تُعدل إلا بقرار لاحق من المحكمة نفسها أو بتعديل دستوري. وقد شكلت قراراتها تاريخ أمريكا في قضايا مفصلية مثل، و، و