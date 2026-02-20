الرابطة الأولى: برنامج الجولة الثانية والعشرين

الجمعة 27 فيفري 2026





تُقام مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري والأحد 1 مارس، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (13:00).شبيبة العمران – اتحاد بن قردانالترجي الجرجيسي – شبيبة القيروانمستقبل المرسى – الملعب التونسيالنادي البنزرتي – الاتحاد المنستيريالنجم الساحلي – مستقبل سليمانالنادي الإفريقي – نجم المتلويالأولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسيالنادي الصفاقسي – مستقبل قابس