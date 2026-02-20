Babnet   Latest update 12:51 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج الجولة الثانية والعشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 12:51
      
تُقام مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري والأحد 1 مارس، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (13:00).

الجمعة 27 فيفري 2026

ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – اتحاد بن قردان


المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – شبيبة القيروان

السبت 28 فيفري 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – الملعب التونسي

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري

الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – مستقبل سليمان

الأحد 1 مارس 2026

ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – نجم المتلوي

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
Babnet

