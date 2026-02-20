الرابطة الأولى: برنامج الجولة الثانية والعشرين
تُقام مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري والأحد 1 مارس، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (13:00).
الجمعة 27 فيفري 2026ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – اتحاد بن قردان
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – شبيبة القيروان
السبت 28 فيفري 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – الملعب التونسي
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
الأحد 1 مارس 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – نجم المتلوي
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
