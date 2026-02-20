ترامب يوجّه بنشر ملفات الأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج الأرض

وكالات -

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه وزارة الدفاع الأمريكية وجهات حكومية أخرى بالشروع في تحديد ونشر الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج كوكب الأرض.وجاء الإعلان عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، دعا فيه ترامب وزير الدفاع والوزارات والوكالات المعنية إلى بدء عملية كشف الوثائق ذات الصلة، بما يشمل ما يُعرف بالظواهر الجوية غير المحددة، والأجسام الطائرة المجهولة، وأي معلومات مرتبطة بهذه الملفات.وكتب ترامب أن القرار يأتي “استنادا إلى الاهتمام الهائل الذي تم إبداؤه”، مؤكدا أن هذه القضايا “معقدة للغاية، لكنها مثيرة للاهتمام ومهمة للغاية”، وفق تعبيره.ويأتي هذا التطور عقب تصريحات للرئيس الأسبق باراك أوباما في مقابلة بودكاست، أشار فيها إلى أن وجود كائنات فضائية يظل احتمالاً قائماً من الناحية الإحصائية نظراً لاتساع الكون، مع تأكيده أنه لم ير أدلة على وجود تواصل بشري معها.وردّ ترامب على تلك التصريحات معتبرا أن أوباما “ارتكب خطأ كبيرا” بالكشف عن معلومات وصفها بالمصنفة، متعهدا باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الوثائق التي سيتم نشرها أو الجدول الزمني المتوقع لذلك.