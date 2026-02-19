Babnet   Latest update 23:02 Tunis

قصر السعيد: انفجار للغاز في إحدى الشقق وتسجيل إصابات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6997786c8f9760.74548146_glfikqjnophem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 21:51
      
جد اليوم إنفجار قوي للغاز بأحدى الشقق بجهة قصر السعيد مما تسبب في تسجيل اصابات، وقد حل اعوان الحماية المدنية واعوان الأمن، على عين المكان وتم نجدة وانقاذ 6 مصابين من بينهم أطفال وكهل حالته خطيرة .




