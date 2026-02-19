قصر السعيد: انفجار للغاز في إحدى الشقق وتسجيل إصابات

الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 76
20°
13°
الــرياح:
6.17 كم/س
11°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
20°-11
16°-11
17°-11
18°-10
21°-8
- Avoirs en devises 25152,4
- (19/02)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38273 DT
- (19/02)
- 1 $ = 2,86535 DT
- Solde Compte du Trésor (18/02) 1529,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (18/02) 27424 MDT
