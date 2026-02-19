قصر السعيد: انفجار للغاز في إحدى الشقق وتسجيل إصابات

جد اليوم إنفجار قوي للغاز بأحدى الشقق بجهة قصر السعيد مما تسبب في تسجيل اصابات، وقد حل اعوان الحماية المدنية واعوان الأمن، على عين المكان وتم نجدة وانقاذ 6 مصابين من بينهم أطفال وكهل حالته خطيرة .