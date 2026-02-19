السجن مدى الحياة لزوج قتل زوجته ومثّل بجثتها

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدى الحياة في حق زوج أُدين بقتل زوجته في جريمة وُصفت بالبشعة.وتفيد معطيات القضية أن المتهم تعمّد الاعتداء على زوجته بطعنات متعددة أفضت إلى وفاتها، قبل أن يعمد إلى التمثيل بجثتها. وقد اعترف المتهم بما نُسب إليه خلال أطوار المحاكمة.وبعد استكمال المرافعات وسماع الأطراف، قررت الدائرة الجنائية إدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد.