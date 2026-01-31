سفيرة تونس بالأردن: توريد 10 الاف طن من زيت الزيتون التونسي من قبل الاردن أعاد هذا المنتج الاستراتيجي الى وجهة استهلاكية هامة
أكدت سفيرة تونس بالأردن، مفيدة الزريبي، أنّ القرار الاستثنائي الصادر عن وزارة الزراعة الأردنية بالسماح باستيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون التونسي، لتعويض نقص الإنتاج المحلي لموسم 2025–2026، أتاح عودة هذا المنتج ذي الصيت العالي إلى السوق الأردنية.
وأوضحت الزريبي، في حديث لـ"وات"، أنّ البعثة الدبلوماسية والملحقية التجارية التونسية بعمّان حرصتا على الترويج المكثّف لزيت الزيتون التونسي المعروف بجودته المميّزة، من خلال تكثيف الاتصالات واللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
تشبيك تجاري وإقبال لافتوأضافت السفيرة أنّ هذه الجهود أسفرت عن عمليات تشبيك تجارية وإنجاز عمليات تصدير منذ موفّى السنة الماضية، ستتواصل إلى نهاية الموسم الحالي، وشملت مؤسسات حكومية وخاصة.
وسُجّل، وفق ذات المصدر، إقبال لافت من المستهلك الأردني على زيت الزيتون التونسي داخل الفضاءات التجارية، حيث يُثمّن جودته العالية وأسعاره التنافسية، باعتباره مادة أساسية في العادات الغذائية.
عقود توريد وآفاق واعدةوبيّنت الزريبي أنّ أكثر من 40 مورّدًا أردنيًا قاموا، بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات، بزيارات ميدانية إلى مواقع إنتاج زيت الزيتون منذ نوفمبر 2025، أسفرت في مرحلة أولى عن إبرام عقود لتوريد نحو 3000 طن من زيت الزيتون التونسي إلى الأردن، مع توقّعات بارتفاع نسق التصدير خلال أواخر جانفي وبداية فيفري 2026.
مكانة تونس في الإنتاج العالميويُذكر أنّ تونس تُعدّ من أكبر منتجي زيت الزيتون عالميًا، ومن المنتظر أن تُسجّل خلال هذا الموسم زيادة في الإنتاج بنسبة 47% ليبلغ حجم المحصول حوالي 500 ألف طن، رغم تراجع الإنتاج العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد إسبانيا وقبل إيطاليا، وفق تقديرات المجلس الدولي للزيتون.
أرقام التصديروقد بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025 حوالي 108 آلاف طن، بقيمة إجمالية تناهز 1379 مليون دينار، حسب معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تتويجات دولية تؤكد الريادةويواصل زيت الزيتون التونسي هيمنته على المسابقات العالمية بفضل جودته الاستثنائية، حيث حصد مئات التتويجات خلال سنتي 2024 و2025:
* مسابقة إسطنبول الدولية: 57 جائزة منها 44 ميدالية ذهبية
* مسابقة ماريو سولِيناس (المجلس الدولي للزيتون): 3 جوائز من بينها ميدالية ذهبية
* مسابقة نيويورك الدولية: 26 ميدالية (12 ذهبية و14 فضية)
* مسابقة ميامي: 62 ميدالية ذهبية متفوقًا على 13 دولة
* مسابقة جنيف: 83 ميدالية ذهبية، منها جوائز للزيوت الغنية بالبوليفينول
* مسابقات ستوكهولم: جوائز أفضل صنف لعدة علامات تونسية
وتؤكد هذه التتويجات، التي بلغت 307 جوائز في 16 مسابقة دولية خلال سنة 2025 وحدها، الريادة العالمية لتونس في قطاع زيت الزيتون البكر الممتاز.
