Tunisie : Fitch confirme une notée B-, une économie ni morte, ni vivante… juste sous perfusion

Ou simplement une. Hiera confirmé la. Oui, « Oumek Sannafa » est plutôt clémente et ajoute une couche. On vous fait une lecture de ce communiqué (ignoré par les médias et journalistes du Bled).La Tunisie vient une nouvelle fois d’échapper à l’, l’une des grandesque les États redoutent plus que leurs peuples, a décidé le 28 janvier 2026 de maintenir ladu pays àUne note qui ressemble à un: peut mieux faire, mais refuse obstinément de travailler.Ce n’est pas une bonne nouvelle. Ce n’est même pas une mauvaise nouvelle. C’est une: l’avance sur un fil, sans filet, au-dessus du vide.Pour les lecteurs non initiés, rappelons l’essentiel. Unemesure la. Autrement dit, c’est la réponse froide et mathématique à une question simple : si je prête de l’argent à ce pays, vais-je le revoir un jour ?Avec, Fitch répond : peut-être, inchallah, mais priez fort. On est très loin des pays solides, et dangereusement proche de la zone où lescessent d’être des hypothèses pour devenir des scénarios.Cette fois, Fitch ajoute un ingrédient nouveau au diagnostic : une. Traduction brutale : en cas de, les créanciers récupéreront une partie de leur argent, mais sans certitude, sans garantie claire, sans actif évident à saisir. Autrement dit, pas de trésor caché, pas de matelas de réserves miraculeuses. Juste des, des, et une file d’attente devant unCe maintien àn’est pas une récompense. C’est un. Fitch explique que la Tunisie n’a pas sombré uniquement parce qu’elle a évité le choc frontal : pas de défaut officiel, pas d’explosion brutale, mais unefaite de décrets, de reports et de bricolages budgétaires. L’économie tunisienne ne court plus, elle se traîne.Là où Fitch se montre sévère — et lucide — c’est sur la. Instabilité politique chronique,, institutions sous tension,: la Tunisie hérite d’un scoreSelon les indicateurs de la, le pays se situe autour du. Suffisamment bas pour décourager les investisseurs sérieux et fatiguer les créanciers patients.Le vrai problème n’est plus seulement économique. Il est. Le message est limpide : on ne croit plus aux, ni aux, ni aux. Chaque plan est présenté comme décisif, chaque année ressemble à la précédente.Lessont clairement identifiés :. Si ces indicateurs se détériorent, la prochaine étape sera unepure et simple vers la catégorie que les marchés évitent.Fitch laisse pourtant une: réduire durablement les déficits, restaurer une, appliquer des, stabiliser les finances extérieures. En résumé : faire ce qui est repoussé depuis plus d’une décennie. Le problème n’est pas l’ignorance, mais laPendant ce temps, la population subit :. Les agences notent, les gouvernements communiquent, mais la réalité demeure : uneet un avenir sous condition.– Niveau, risque réel de défaut.seulement pour les créanciers.– Instabilité politique et institutions fragilisées.La Tunisie n’est ni en faillite économique, ni miraculée. Elle est dans cet: debout par inertie, surveillée par les agences, tolérée par les marchés, mais désertée par la