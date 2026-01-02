معز الجودي يهاجم لاعبي المنتخب ويتهمهم بالرياء والنفاق بسبب صور صلاة الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695837ec0045b0.12801328_mkejfongihqpl.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت، الجمعة 2 جانفي، قناة تونسنا صورًا للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء أدائهم صلاة الجمعة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك على هامش مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا.



وقد لاقت الصور تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن دعمهم للاعبين، وتداولوا تعليقات من قبيل: "ما شاء الله عليهم، وربّي يوفّقهم"، معتبرين المشهد تعبيرًا عن التزام شخصي وقيمي.







في المقابل، أثارت الصور جدلًا وانتقادات، كان أبرزها من طرف الخبير الاقتصادي معز الجودي، الذي هاجم اللاعبين واعتبر ما حصل نوعًا من الرياء.





وكتب الجودي في تدوينة على صفحته الرسمية:

"تصلي، ما تصليش، هذه حرية شخصية وعقائدية، واللي يصلّي، يصلّي لروحو ولمولاه. والرياء في الإسلام هو فعل العبادة أو الأعمال الصالحة ليراها الناس ويحمدوها بدلًا من الله، وهو من أنواع الشرك الأصغر الذي يُبطل العمل أو ينقص من ثوابه، ويُعد من صفات المنافقين."

وأضاف في التدوينة ذاتها:

"الوليدات هاذم متع المنتخب، فما مسؤول ينجم يفسّر لهم المسألة هذه؟ فما شكون يوعيهم ويقلهم كفّوا على هذا الصنيع وصلّيو لمولاكم لا ليراها الناس، وركّزوا على اللعب ورفع الراية الوطنية وتشريفها. هذا المهم، وهذا عملكم ودوركم وواجبكم الوطني المقدّس."

وأثارت تدوينة الجودي موجة من التعليقات الساخرة والناقدة لموقفه، ما دفعه لاحقًا إلى تعطيل خاصية التعليقات على منشوره، وفق ما لاحظه عدد من المتابعين.

