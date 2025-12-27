Babnet   Latest update 14:16 Tunis

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا

Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم السبت، إلى مواجهة قوية تجمع بين منتخبي تونس ونيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب تونس قد استهل مشاركته في البطولة بأداء إيجابي، بعد تحقيق فوز مستحق على منتخب أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.



ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة نفسها، برصيد ثلاث نقاط أيضًا، متأخرًا بفارق الأهداف، عقب فوزه في الجولة الأولى على منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف.

وتحظى مباراة تونس ونيجيريا باهتمام واسع، باعتبارها من أقوى مواجهات دور المجموعات، بالنظر إلى التاريخ القاري للمنتخبين، حيث سبق لكل منهما التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب أهمية اللقاء في حسابات التأهل إلى الدور المقبل.

وتضم المجموعة الثالثة، إلى جانب تونس ونيجيريا، منتخبي تنزانيا وأوغندا، في مجموعة تتسم بتقارب المستوى الفني، ما يمنح كل نقطة وزنًا مضاعفًا في سباق العبور إلى الأدوار الإقصائية.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية:

* الساعة 21:00 بتوقيت تونس والمغرب
* الساعة 22:00 بتوقيت مصر
* الساعة 23:00 بتوقيت السعودية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا

* TNT المغربية
* Arryadia (الأرضية)
* ORTM (مالي)
* RTS1 Sénégal (السنغال)
* Max Sport 1 (بلغاريا)
* Sportitalia (إيطاليا) Hotbird 13F 11179 H 27500 2/3
* Canal 2 International (الكاميرون)
* TVGE (غينيا الاستوائية)

وتُعد هذه المواجهة محطة مفصلية في مشوار المنتخبين، في انتظار ما ستسفر عنه دقائق المباراة من نتائج قد تعيد رسم ملامح ترتيب المجموعة الثالثة.
