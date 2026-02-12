هذا ما قررته محكمة الإستئناف في ملف المحامي أحمد صواب
نظرت، اليوم، الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، عبر تقنية المحاكمة عن بُعد، في القضية المرفوعة ضدّ المحامي أحمد صواب، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة إليه بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب المتعهّدة بملف «التآمر على أمن الدولة 1».
وقرّرت هيئة الدائرة، إثر الجلسة، حجز القضية للنظر في مطلب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق للمحاكمة المقبلة.
ويُذكر أنّ أحمد صواب كان قد حُوكم ابتدائيا بـ خمس سنوات سجنا، مع إخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
