الشرطة الكندية: مطلق النار في المدرسة كان مراهقا متحولا جنسيا

🇨🇦 Jesse Strang, 17, has killed 10 and injured 25 in Tumbler Ridge, British Columbia, Canada.



Six of his victims were found dead inside Tumbler Ridge Secondary School and another died on the way to the hospital. pic.twitter.com/pNqxI9FjRL — VoxPopuli (@vpopulimedia) February 11, 2026

Another Trans Mass Shooter Emerges in Canada 🏳 ‍⚧



Jesse Strang, a 17-year-old transgender individual, has been identified as the shooter in the deadly attack at Tumbler Ridge Secondary School in Canada. This biological male began identifying as a girl around 2023 and killed 10… pic.twitter.com/NbrHMKPt2k — J Stewart (@triffic_stuff_) February 11, 2026

صرح قائد الشرطة الملكية الكندية في مقاطعة كولومبيا دواين ماكدونالد، بأن مطلق النار في المدرسة الثانوية كان مراهقا متحولا جنسيا يبلغ من العمر 18 عاما، ويعاني من مشاكل نفسية.وأضاف ماكدونالد خلال مؤتمر صحفي: "تم التعرف على المشتبه به، وهو جيسي فان روتسيلار، البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان منطقة تومبلر ريدج"، مشيرا إلى أن "جيسي ولد ذكرا بيولوجيا".كما ذكر ماكدونالد أنه "بحسب المعلومات، فقد بدأ المشتبه به منذ حوالي ست سنوات بالتحول إلى أنثى وبدأ يعرف نفسه كأنثى اجتماعيا"، موضحا أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها. ولا يزال الدافع وراء الجريمة مجهولا.وأكد قائلا: "لدينا سجل من البلاغات التي وردت إلى عنوان عائلة المشتبه به وبعض هذه البلاغات كان مرتبطا بمشاكل نفسية". مشيرا إلى أنه "لا توجد معلومات دقيقة في هذه المرحلة تؤكد أن الضحايا في المدرسة هم المستهدفون بشكل خاص".وأعلنت الشرطة الملكية الكندية عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم منفذ إطلاق النار في الحادث، وسقط ضحايا من بينهم معلم وخمسة طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما. كما عثر على جثتي ضحيتين أخريين في منزل مجاور، وهما والدة المشتبه به وشقيقه.وتعد حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في كندا، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا الحادث قد يكون الأكثر دموية في المدارس منذ مأساة مدرسة مونتريال عام 1989، التي راح ضحيتها 14 امرأة، وانتحر فيها المهاجم.