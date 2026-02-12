Babnet   Latest update 08:27 Tunis

رمضان 2026… قائمة أقوى المسلسلات المصرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698d813b53cc54.51828412_hjnpgifkqleom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 08:27
      
يشهد موسم الدراما المصرية في رمضان 2026 منافسة محتدمة على نسب المشاهدة، مع عودة واضحة لمسلسلات الثلاثين حلقة لتتصدر المشهد، وسط حضور لافت لنجوم الصف الأول وتنوّع في الموضوعات بين الأكشن والدراما الشعبية والفانتازيا والرومانسية.

الموسم الجديد يحمل مفاجآت بارزة، أبرزها عودة يوسف الشريف بعد غياب دام أربع سنوات، والجزء الختامي من سلسلة “المداح”، إلى جانب أعمال تتناول صراعات المافيا والميراث والانتقام، وأخرى تغوص في قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة.


فن الحرب

يعود يوسف الشريف بعمل يمزج بين الدراما النفسية والأكشن، حيث يجسد شخصية شاب يتمرد على ثروة والده رجل الأعمال، سعيًا وراء حلم التمثيل، قبل أن تتحول حياته إلى مسار انتقامي عقب وفاة والده في قضية نصب كبرى.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ويشارك في بطولته ريم مصطفى وشيري عادل وإسلام إبراهيم.


المداح 6: أسطورة النهاية

يستكمل حمادة هلال رحلته مع عالم الماورائيات في الجزء السادس والأخير من السلسلة، حيث يخوض “صابر المداح” مواجهة حاسمة مع قوى الشر.
العمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فيه فتحي عبد الوهاب ويسرا اللوزي وهبة مجدي.


علي كلاي

دراما شعبية تمزج بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، تتتبع مسيرة شاب يمتلك موهبة فطرية في الملاكمة، قبل أن يدخل عالم النفوذ والصراعات بعد ارتباطه برجل أعمال.
بطولة أحمد العوضي ودرة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.


درش

يعود مصطفى شعبان إلى أجواء الحارة الشعبية، مجسدًا شخصية عامل عطارة يعود إلى ماضيه ليكتشف أسرارًا غير متوقعة عن حياته.
العمل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته سهر الصايغ ورياض الخولي وسلوى خطاب.


رأس الأفعى

عمل تشويقي مستند إلى وقائع حقيقية، يرصد صراعات الأجهزة الأمنية مع قوى الإرهاب في إطار درامي سريع الإيقاع.
بطولة أمير كرارة وشريف منير، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.


وننسى اللي كان

دراما رومانسية اجتماعية تجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتتناول فكرة الفرص الثانية والحب في مواجهة الزمن.
المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود حمدي الخبيري.


على قد الحب

تطل نيللي كريم في عمل اجتماعي رومانسي تدور أحداثه حول مصممة حُلي في الأربعينيات من عمرها، تتقاطع حياتها مع طاهٍ يفتتح مطعمه بجوارها، لتنشأ علاقة إنسانية وسط تحديات الحياة.
من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.


فخر الدلتا

في إطار اجتماعي كوميدي، ينقل العمل قصة شاب من قرى الدلتا يحلم بالنجاح في عالم الإعلانات بالقاهرة، ليصطدم بواقع مختلف وتحديات متباينة.
العمل من إخراج هادي بسيوني وبطولة أحمد رمزي وكمال أبو رية.


أولاد الراعي

ملحمة عائلية حول إمبراطورية اقتصادية تنشأ من الصفر، قبل أن تتحول إلى ساحة صراع بين الأبناء بسبب الميراث.
بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، ومن إخراج محمود كامل.


إفراج

دراما إنسانية تدور حول رجل يخرج من السجن بعد 15 عامًا، ليبدأ رحلة بحث عن العدالة والتكفير عن أخطاء الماضي.
بطولة عمرو سعد وتارا عماد، ومن إخراج أحمد خالد موسى.


الكينج

يجسد محمد إمام شخصية شاب بسيط يتحول إلى رجل أعمال، قبل أن يجد نفسه في مواجهة مافيا دولية وصراعات دامية.
العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


روج أسود

دراما اجتماعية نسائية تستعرض قضايا واقعية من داخل محاكم الأسرة، مسلطة الضوء على تحديات قانونية ومجتمعية تواجهها النساء.
بطولة رانيا يوسف ولقاء الخميسي ومي سليم، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
