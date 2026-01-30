Babnet   Latest update 10:56 Tunis

الحماية المدنية : 122 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/himayale0203x1.jpg width=100 align=left border=0>
قامت وحدات الحماية المدنية بـ 122 تدخلا للنجدة والاسعاف بالطرقات في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من مجموع 560 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الجمعة على منصة "فيسبوك".

كما قام أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية، بـ 387 تدخلا للاسعاف في غير حوادث المرور و19 تدخلا لإطفاء الحرائق و32 تدخلات أخرى.
