صانع الأغاني المسيئة للنبي يتحدى المصريين والحكومة

وجاء أول رد فعل من كوشا عقب تصدر اسمه قوائم الأكثر تداولاً على منصات التواصل وتقديم بلاغات ضده بتهمة ازدراء الأديان، حيث ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تيك توك" أعلن فيه استعداده لحذف المحتوى محل الجدل، لكنه ربط ذلك بشرط محدد، قائلاً: "أنا مستعد لأحذف الأغاني بشرط إلغاء قانون ازدراء الأديان في مصر".وأضاف في تصريح أثار جدلاً واسعاً: "إلى أن يُلغى هذا القانون، سأواصل مسيرتي وسأبقي الأغاني كما هي"، ما اعتبره مراقبون محاولة لاستغلال مفهوم حرية التعبير للتعدي على الثوابت الدينية، وتحدياً صريحاً للقيم المجتمعية والتشريعات المنظمة.وكان المحتوى الذي أثار الاستنكار قد استخدم لحناً شهيراً للمنشد ماهر زين، مع استبدال كلماته الأصلية بعبارات وُصفت بالإهانة الصريحة للرموز الدينية، ما دفع مئات الآلاف من المتابعين إلى تدشين حملات تطالب باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبته بتهم تكدير السلم العام وإهانة الأديان.ووفق خبراء في التكنولوجيا فإن الأغنية مولدة بالذكاء الاصطناعي وموجودة على ستوري فيسبوك، ودعا آلاف من رواد مواقع التواصل إلى توجيه الدعوة إلى إدارة فيسبوك لحذف الأغنية المسيئة.وبحسب مراجعة لمحتوى كوشا على المنصات المختلفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مقاطع تتضمن سخراية أو إساءة للرموز الدينية والأنبياء، ما دفع محامين ونشطاء إلى تقديم بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية، مطالبين بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة وفقاً للمواد المنظمة لجرائم ازدراء الأديان في قانون العقوبات المصري.